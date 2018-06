250.000 Euro Schaden bei Lastwagen-Unfall

Hildesheim- Bei einem Unfall mit einem Sattelzug und einem Auto auf der A7 in Höhe Hildesheim ist ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden.

Drei Menschen wurden bei dem Crash in der Nacht zum Sonntag leicht verletzt. Nach Polizeiangaben hatte ein 57-Jähriger mit seinem 40-Tonner auf einer Gefällestrecke kurz vor der Anschlussstelle Hildesheim einen anderen Lkw überholt. Beim Einscheren kam das schwere Fahrzeug ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kippte um.

Ein Ehepaar fuhr mit seinem Auto in den über alle drei Spuren quer liegenden Sattelzug. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Sattelzug war erst neun Tage alt. Die A7 wurde in Fahrtrichtung Hannover mehr als sechs Stunden voll gesperrt, es kam zu Staus.

dpa