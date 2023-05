250.000 Quadratmeter brennen: Feuer auf Truppenübungsplatz der Bundeswehr

Von: Sebastian Peters

Es soll eine Waldfläche von rund 250.000qm in Brand geraten sein (Archivfoto) © Philipp Schulze/dpa

Deutsch Evern – Großbrand auf dem Truppenübungsplatz Deutsch Evern im Landkreis Lüneburg: Am Dienstag, dem 9. Mai 2023, brach gegen 13:07 Uhr ein Feuer in einem Waldstück auf dem Gelände der Bundeswehr aus. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von rund 250.000 Quadratmetern aus. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an.

Weitere Informationen folgen.