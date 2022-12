24 Tote im Nordwesten: Corona schlägt in Bremen und Niedersachsen wieder härter zu

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Kliniken laufen voll: Corona, Influenza und RS-Virus machen den medizinischen Einrichtungen zu schaffen. In Bremen und Niedersachsen starben Freitag 24 Menschen.

Hannover/Bremen – Die Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen und Bremen jedenfalls schießen wieder enorm in die Höhe, wie das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen, 16. Dezember 2022, über sein Dashboard bekannt gab. Ist das die Corona-Winterwelle, vor der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seit Wochen nicht müde wird zu warnen?

Mehr Tote mit Corona: 20 Todesfälle in Niedersachsen, vier Todesfälle in Bremen

Die Krankenhäuser landauf, landab sind schon an vielen Stellen wieder an ihrem Limit. Hinzu kommen noch weitere Infektionskrankheiten, wie beispielsweise das RS-Virus (RSV) oder Influenza, die bei einem schweren Verlauf mit einem Klinikaufenthalt einhergehen können. In Verden wurde gerade erst ein ganzes Krankenhaus unter Corona-Quarantäne gestellt.

Die Behörden in Bremen und Niedersachsen meldeten am Freitagmorgen 24 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. In ganz Deutschland verstarben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 143 Menschen im Zusammenhang mit einer Coronainfektion. © Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Und auch die Corona-Toten werden wieder mehr in Deutschland. Für das gesamte Bundesgebiet vermeldete das RKI am Freitagmorgen 143 Tote im Zusammenhang mit Corona, davon allein 24 in Bremen und Niedersachsen. Mit 20 vermeldeten Toten ist Niedersachsen am Freitagmorgen trauriger Spitzenreiter in ganz Deutschland, die Behörden in Bremen vermeldeten vier Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Insgesamt infizierten sich von Donnerstag auf Freitag. 16. Dezember 2022, in Niedersachsen 7139 Menschen neu mit Covid-19, was einer 7-Tage-Inzidenz von 468 entspricht. Für das Land Bremen wurden am Freitagmorgen 521 Neuinfektionen gemeldet, was einer 7-Tage-Inzidenz im gesamten Bundesland von 440 entspricht. In Bremerhaven wurden davon 109 Fälle, in der Stadtgemeinde Bremen 412 Neuinfektionen registriert. Mit der 7-Tage-Inzidenz wird die Anzahl der Infektionen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner angegeben.

Corona in Niedersachsen und Bremen: 40.701 Neuinfektionen in ganz Deutschland

Für ganz Deutschland wurden am Freitagmorgen 40.701 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Das entspricht einer 7-Tage-Inzidenz für das gesamte Bundesgebiet von 248.

Allerdings liefern die Angaben nur ein sehr unvollständiges Bild der Infektionszahlen. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.