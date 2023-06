24-Jährige nach Aufgreifen durch Polizisten gestorben: Ursache für den plötzlichen Tod bekannt

Eine 24-Jährige starb, kurz nachdem sie in Gewahrsam der Polizei Rotenburg war. Die Staatsanwaltschaft Stade ermittelte, jetzt liegt der Obduktionsbericht vor.

Bremervörde/Stade – Eine junge Frau ist Ende April kurz nach dem Aufgreifen der Polizei Rotenburg gestorben. Die 24-Jährige hatte auf der Dienststelle unter gesundheitlichen Problemen gelitten, ein Notarzt musste sie reanimieren. Später starb die Frau aus Kutenholz (Landkreis Stade) in einer Klinik. Der vorliegende Obduktionsbericht bestätigt jetzt – die Beamten trifft keine Schuld.

24-Jährige stirbt nach Polizeigewahrsam – sie litt an diversen Vorerkrankungen

Wie die Staatsanwaltschaft Stade auf Nachfrage mitteilt, habe die Obduktion ergeben, dass die Frau an diversen Vorerkrankungen litt. Letztlich sei sie „an einer inneren Ursache und nicht in Folge der Behandlung durch Polizeibeamte verstorben“. Die genaue Ursache kann aufgrund der Persönlichkeitsrechte der Verstorbenen nicht genannt werden.

Eine 24-Jährige ist plötzlich gestorben, nachdem sie in Gewahrsam der Polizei Rotenburg war. Jetzt liegt der Obduktionsbericht vor – die Beamten trifft keine Schuld. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa/Symbol

Da das Ergebnis bislang nur mündlich und nicht schriftlich bei der Staatsanwaltschaft vorliegt, könne das Todesermittlungsverfahren noch nicht geschlossen werden, heißt es weiter. „Sobald der schriftliche Obduktionsbericht vorliegt, wird eine das Verfahren abschließende Entscheidung getroffen.“

Betrunken durch Bremervörde gelaufen: Frauen wehren sich beim Aufgreifen der Polizei

Die 24-Jährige ist in der Nacht des 30. Aprils von der Polizei in Bremervörde in Gewahrsam genommen. Sie ist mit einer Freundin betrunken auf den Straßen des Orts gelaufen, Passanten haben daraufhin die Beamten alarmiert. Nach Angaben der Polizei Rotenburg, hätten sich beide Frauen beim Eintreffen der Beamten gewehrt, die Polizisten getreten und beleidigt. Auf der Polizeiwache wurden den Frauen Blutproben entnommen. Dann habe die 24-Jährige plötzlich an den ernsthaften, gesundheitlichen Problemen gelitten.