Fliegerhorst Wunstorf spielt bei NATO-Übung „Air Defender 23“ tragende Rolle

Von: Fabian Raddatz

In Deutschland plant die NATO die größte Luftwaffen-Übung seit ihrem Bestehen. Dabei wird Wunstorf in der Region Hannover zur logistischen Drehscheibe.

Hannover – Es wird das größte Luftwaffen-Manöver in Deutschland seit Bestehen der Nato sein: die fast zweiwöchige Übung „Air Defender“. Während bereits die ersten Aufwärmflüge in Deutschland geflogen werden, wird es auch auf dem Flughorst Wunstorf kommende Woche hoch hergehen.

Soldaten gehen vor Flugzeugen Airbus A400M der Luftwaffe der Bundeswehr am Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

Denn mit dem geplanten Start am Montag, 12. Juni, spielt der Militärflugplatz in Niedersachsen neben Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern eine tragende Rolle. Nur wenige Kilometer vom Steinhuder Meer entfernt, wird der Ort zur logistischen Drehscheibe für die Militäroperation.

Hier werden die Kampfjets aufsteigen: Wunstorf wird zur Drehscheibe für „Air Defender 23“

So sind bereits Ende Mai die ersten Transportflugzeuge aus den USA gelandet. Im Zeitraum der Übung bis zum 23. Juni werden die großen Maschinen von hier aus aufsteigen und Personal und Material transportieren, berichtet der NDR: vom kleinen Werkzeugkasten bis zum Gabelstapler.

Auch Betankungsflüge sollen von hier aus geflogen werden, um die Kampfjets in der Luft mit Kraftstoff zu versorgen. Dafür wurde in Wunstorf auch das derzeit größte mobile Feldtanklager innerhalb Deutschlands errichtet. Es fasst 2,4 Millionen Liter Kerosin und soll das bereits bestehende Tanklager des Fliegerhorsts ergänzen.

Allein in Wunstorf liegt der Kraftstoffbedarf zwischen 400.000 und 500.000 Litern pro Tag. Durch „Air Defender 23“ wird die Menge an benötigtem Sprit nochmal deutlich zunehmen.

„Air Defender 23“: Anwohner am Fliegerhorst Wunstorf reagieren geteilt auf die geplante Übung

Der Fliegerhorst Wunstorf ist hermetisch abgeriegelt. Sogenannte Planespotter haben sich am Rande des großen Areals zusammengefunden, um mit ihren Ferngläsern und Fotoapparaten ein paar Blicke auf das Geschehen hinter den Zäunen zu erhaschen, so der NDR.

Unter den Anwohnern stößt die geplante Übung auf geteilte Meinungen „Für uns ist es ein gutes Gefühl, dass die NATO-Verteidigungsbereitschaft demonstriert wird“, so Ilse und Wolfgang Bokelmann zum NDR. Beide sind aus Großenheidorn, das nur wenige Kilometer entfernt vom Fliegerhorst liegt.

Andere Anwohner würden hingegen skeptischer reagieren: „Ich finde die Aussicht auf so ein großes Militäraufgebot rund um unsere Ortschaft ganz schön beklemmend. Damit rückt auch der Krieg im Osten näher“, sagt etwa Bettina König. Andreas Niemeyer, Nebenerwerbslandwirt und ziviler Beschäftigter am Fliegerhorst Wunstorf, sagt: „Das sind gewisse Sachen, mit denen wir auch mal leben müssen, dass große Übungen wieder stattfinden.“

Auch wenn bei der Übung nicht scharf geschossen werden soll, müssen sich die Anwohner rund um Wunstorf für die Länge der Übung auf verstärkten Fluglärm einstellen, heißt es.

Friedensinitiativen warnen: Wunstorf darf nicht zur Basis für Kriegseinsätze werden

„Air Defender 23“ sorgt auch für Proteste: So warnt etwa das Netzwerk Friedenskooperative, dass Wunstorf nicht zu einer Basis für zukünftige Kriegseinsätze werden dürfte. In einem Protest-Aufruf heißt es: „Nicht das Zusammenspiel im Krieg sollten die 25 Nationen trainieren, sondern im Zusammenspiel mögliche diplomatische Lösungen erarbeiten.“

Auch eine Fahrraddemo und einen Schweigemarsch vor dem Fliegerhorst wurden bereits angekündigt. Sie sollten zwei Tage vor dem Start der Übung stattfinden.

239 Flugzeuge, 10.000 Soldaten: „Air Defender 23“ ist die größte Luftwaffen-Übung in der Geschichte der NATO

„Air Defender 2023“ wird vom 12. bis 23. Juni dauern, laut Luftwaffe ist die Verlegeübung mit 239 Flugzeugen aus 25 Nationen und an die 10.000 Soldatinnen und Soldaten das größte derartige Manöver in Deutschland seit Bestehen der Nato. Federführung hat die Luftwaffe, doch das größte Kontingent stellen mit 104 Maschinen die US-Streitkräfte.

Ein offizielles Nato-Manöver ist die Übung nicht, da sich auch die Nicht-Nato-Staaten Japan und Schweden beteiligen. Wie in der Nato üblich, sind die teilnehmenden Einheiten in „blau“ und «rot» eingeteilt, wobei die roten Einheiten die Rolle des Gegners übernehmen.

Air Defender“ als Botschaft an Moskau

Gedacht ist „Air Defender“ als Botschaft an Moskau: «Wir wollen hier eine glaubwürdige Abschreckung mit einem Article five-Szenario darstellen», sagte Schönhöfer, der Kommodore des taktischen Luftwaffengeschwaders 74.

Artikel fünf bezeichnet den Nato-Beistandsfall, bei dem die Streitkräfte der Verbündeten einem militärisch angegriffenen Mitgliedstaat zu Hilfe eilen. «Logischerweise ist das auch ein klares Signal an Russland», sagte der Offizier.

Die USA wollen mit der Teilnahme von über 100 Maschinen demonstrieren, dass sie im Ernstfall in kurzer Zeit eine große Zahl von Maschinen nach Europa verlegen könnten. Die fliegenden Einheiten der US-Nationalgarde dienen als Reservestreitmacht für die Air Force, die Nationalgardisten haben zum Teil auch zivile Berufe.