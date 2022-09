23-Jähriger verstirbt bei Schießerei in Stade – Waffe mit Schalldämpfer sichergestellt

Von: Sebastian Peters

In Stade direkt am Stadthafen sind in der Nacht Schüsse gefallen. Eine Person verstarb, zwei weitere sind verletzt. Die Polizei ist nach der Schießerei im Großeinsatz.

1 / 27 Eine Schießerei in Stade sorgte am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann (23) verstarb. Zwei weitere wurden schwer verletzt. © Sebastian Peters

