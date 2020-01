Eine junge Frau ist in Hannover tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

In Hannover hat die Polizei nach dem Fund einer toten Frau die Ermittlungen aufgenommen. Im rund 200 Kilometer entfernten Dessau stellt sich kurz darauf der mutmaßliche Täter den Beamten. Die Frage nun: Was war sein Motiv?

Update, 13. Januar: Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen in Hannover ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen. Man gehe weiterhin von einem Gewaltverbrechen aus, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Am Sonntagabend war in Dessau (Sachsen-Anhalt) ein 34-Jähriger auf einer Polizeiwache erschienen und hatte angegeben, die 23-Jährige getötet zu haben. Der Mann sei festgenommen worden, hatte die Polizei mitgeteilt, ohne Details zu nennen.

Wie die junge Frau starb und in welcher Beziehung der mutmaßliche Täter zu ihr stand, blieb zunächst unklar. Der Leichnam war den Angaben zufolge am späten Samstagabend von einer Zeugin in der Wohnung der Getöteten entdeckt worden.

Hannover: 23-jährige Frau getötet

Originalmeldung, 12. Januar: Hannover/Dessau - Eine 23-Jährige ist in ihrer eigenen Wohnung in Hannover Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Sie wurde nach Polizeiangaben am späten Samstagabend von einer Zeugin entdeckt. Am Sonntagmorgen stellte sich in Dessau (Sachsen-Anhalt) der mutmaßliche Täter der Polizei. Der 34-Jährige sei auf einer Wache erschienen und habe angegeben, die 23-Jährige getötet zu haben, teilten die Beamten mit. Der Mann sei festgenommen worden. Zu den Hintergründen und Einzelheiten der Tat machte die Polizei am Wochenende keine Angaben.

„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher. Unklar blieb, auf welche Weise die junge Frau umgebracht wurde. Auch wurde nicht mitgeteilt, ob sie allein in der Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Südstadt wohnte. Die Zeugin hatte am Samstagabend sofort Polizei und Rettungskräfte alarmiert. Allerdings konnte nur noch der Tod der 23-Jährigen festgestellt werden.

Noch in der Nacht sicherten Beamte in weißen Anzügen Spuren in der Wohnung in Hannover. Die Leiche wurde zu weiteren Untersuchungen in die Gerichtsmedizin gebracht. Schon die erste Untersuchung eines Rechtsmediziners ergab Hinweise auf ein Tötungsdelikt.

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109 5555 melden.

dpa