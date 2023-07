21-Jähriger bei Autounfall gestorben: Frontalzusammenstoß auf B74

Von: Marcel Prigge

Mit Rettungshubschraubern sind nach einem schweren Unfall auf der B74 zwei Schwerverletzte in ein Krankenhaus geflogen worden. Ein 21-Jähriger starb noch am Unfallort. (Symbolbild) © Christian Walter

Tragischer Verkehrsunfall am Sonntagmorgen: Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B47 ist ein 21-Jähriger gestorben, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Osterholz-Scharmbeck – Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagmorgen, 2. Juli, in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen gekommen. Auf der B74 ist es zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos gekommen. Ein 21-Jähriger starb am Unfallort, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße ist derzeit gesperrt.

Frontalzusammenstoß auf B74: 21-Jähriger bei Autounfall gestorben – zwei Personen schwer verletzt

Der Unfall geschah auf der Bundesstraße 74 in Höhe der Anschlussstelle Osterholz-Scharmbeck. Aus bislang ungeklärter Ursache sind zwei Autos auf der Straße frontal zusammengestoßen. Der Beifahrer eines der beiden Autos wurde dabei tödlich verletzt, berichtet das Regionalmagazin buten un binnen.

Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Fahrer der Autos schwer verletzt mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße ist derzeit gesperrt. Aufgrund der Unfallaufnahme wird die Sperrung noch für eine unbestimmte Zeit andauern. Die Polizei sichert derzeit Spuren, um zu ermitteln, wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist.

