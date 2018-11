21-Jährige stirbt bei Frontalcrash in Cloppenburg

Autos komplett zetstört

Cloppenburg - Eine 21-jährige Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Cloppenburg gestorben. Die Frau geriet am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher mitteilte.