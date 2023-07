Kurze Hose und Gummistiefel: So wird das Wetter beim Deichbrand in Niedersachsen

Von: Lia Stoike

Alle Vorhersagen zum Wetter zeigen einstimmig: Beim Deichbrand 2023 in Niedersachsen wird es nass. Doch gibt es auch einen Hoffnungsschimmer.

Niedersachsen/Nordholz – Regencape, Gummistiefel oder Regenschirm – wer am heutigen Sonntag, 16. Juli 2023, die ersten Sachen für das Deichbrand 2023 in Niedersachsen zusammensucht, sollte sich auf Regenwetter einstimmen. Das zeigt der 10-Tages-Trend des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Das muss der Vorfreude aber keinen Dämpfer geben.



Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Wetter beim Deichbrand in Niedersachsen: Regnerisch aber warm

Schon in der Vorhersage für den Früh-Anreisetag am Mittwoch, 19. Juli 2023, heißt es in der Vorhersage für Niedersachsen und Bremen des DWDs: „In der Nordhälfte überwiegend stark bewölkt, hier und da etwas Regen.“ Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Typisch norddeutsch – also nass uns kalt – wird das Wetter während des Deichbrand-Festivals 2023 nicht. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad Celsius, auf den Inseln und im Harz hingegen um die 20 Grad.



Kurze Hose und Gummistiefel? Beim Deichbrand 2023 in Niedersachsen wird es warm und nass. (Symbolbild) © dpa/Sophia Kembowski

Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West. In der ersten Deichbrand-Nacht bleibt es regnerisch. „Örtlich etwas Regen“ schreibt der DWD. Einen Sommerschlafschlafsack sollten sich die Festivalbesucher mitnehmen, denn die Tiefstwerte liegen nachts bei 11 bis 14 Grad, ebenfalls bei einem schwachen bis mäßigen Wind aus West bis Nordwest. Wie der Wetter-Trend für das Deichbrand 2023 zeigt, wird sich das regnerische Wetter bei sommerlichen Temperaturen um die 20 Grad über das gesamte Festival-Wochenende halten.



Während die Festivalbesucher dieser Tage ihre Rucksäcke packen, bereitet sich auch das Dorf Wanhöden auf den Ansturm vor. Der Wart einer Kult-Tankstelle im Ort deckte sich bereits mit einem Riesen-Vorrat Bier ein.