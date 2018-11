20-Jähriger demoliert Streifenwagen bei Verfolgungsfahrt

Bad Gandersheim - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein junger Mann im Kreis Northeim einen Streifenwagen gerammt und demoliert. Eine Beamtin wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 20-Jährige am Samstag in Bad Gandersheim einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er trotz fehlenden Führerscheins am Steuer eines Kleintransporters saß. Als er kontrolliert werden sollte, raste der Mann davon und missachtete dabei eine rote Ampel.

Beim zweiten Kontrollversuch rammte der 20-Jährige den Streifenwagen. Dabei wurde eine 34-Jährige Beamtin beinahe zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Auf der weiteren Flucht durch mehrere Orte konnte der 20-Jährige den Streifenwagen in einem Wald vorübergehend abschütteln. Wenig später entdeckte die Polizei in Bad Gandersheim das abgestellte Fahrzeug. Ggeen den jungen Mann wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Führerschein und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

