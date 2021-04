19-Jähriger aus Delmenhorst stirbt nach Festnahme: Familie fordert Aufklärung

Tod nach Polizei-Einsatz

Ein 19-Jähriger ist in Delmenhorst nach seiner Verhaftung gestorben. Die Ermittler sehen kein Fremdverschulden, doch die Familie fordert Aufklärung.

Nach dem Tod eines 19-Jährigen nach einem Polizei-Einsatz in Delmenhorst hat die Anwältin der Familie lückenlose Aufklärung gefordert. „Der Tod ist durch einen sauerstoffmangelbedingten Schockzustand eingetreten“, sagte die Anwältin der Familie, Lea Voigt.

Woher der Sauerstoffmangel kam, könne möglicherweise auch das Obduktionsgutachten nicht klären. Es sei Aufgabe der Polizei und der Staatsanwaltschaft die vielen offenen Fragen zu klären, etwa: „Rennen, Panik, Fixierung, Pfefferspray, Bauchlage - wie haben diese Faktoren gewirkt?“

Polizei spricht von „Unglücksfall“ - Hintergründe jedoch unklar

Voigt kritisierte, dass Polizei und Rettungsdienst direkt öffentlich von einem Unglücksfall sprachen, obwohl die Hintergründe völlig unklar waren. „Das lässt auf eine bestimmte Haltung, auf einen Mangel an Fehlerkultur und Aufklärungsinteresse schließen.“

Die Polizei hatte den 19-Jährigen am 5. März im Delmenhorster Wollepark wegen möglichen Drogenkonsums kontrolliert. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Beamten Pfefferspray einsetzten. Später in der Gewahrsamszelle brach der 19-Jährige zusammen. Er starb einen Tag später im Krankenhaus.

Die Familie des 19-Jährigen hat Strafanzeige gegen sämtliche an dem Einsatz beteiligte Polizisten und Rettungskräfte wegen aller in Betracht kommender Delikte erstattet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der unterlassenen Hilfeleistung. Demnach haben sich bislang keine belastbaren Hinweise darauf ergeben, dass der Tod des jungen Mannes fremd verursacht war.

Die Polizei spricht von einem „Unglücksfall im Gewahrsam der Polizei“. Ein Gutachten des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, das im Auftrag der Familie des Verstorbenen verfasst worden ist, wirft ein anderes Bild auf den Fall. Darin ist die Rede von „Zeichen stumpfer und schürfender Gewalt“.

Auch wird darauf eingegangen, dass ein Schneidezahn fehlte und sich der 19-Jährige offenbar ein Stück der Zunge abgebissen haben muss. Angegebene Todesursache: „Sauerstoffmangelbedingtes Herz-Kreislaufversagen“. Die Ursache dafür zunächst unbekannt. Von Multiorganversagen, wie die Staatsanwaltschaft die Todesursache angibt, ist nicht einmal ansatzweise die Rede.

Zeugen hätten von lauten Schreien und Stöhnen berichtet. Anwältin Lea Voigt kommt so zu einer eindeutigen Bewertung des Falles. „Wenn man das zusammen nimmt: Also den Zeugen, der sagt, er hat über Luftnot geklagt, der hat nach Wasser gefragt, der stand unter dem Einfluss von Pfefferspray und die Feststellung, dass es eine Sauerstoffunterversorgung gegeben hat, die zum Tod geführt hat, spricht natürlich schon eine relativ deutliche Sprache“, so Voigt gegenüber dem Magazin Panorama. Weder Staatsanwaltschaft Oldenburg noch Polizei wollen sich zu den Vorwürfen äußern.

Vorerkrankungen lagen bei dem jungen Mann nicht vor, berichtet Panorama. Das von der Familie in Auftrag gegebene Urteil bestätigt auch, dass der 19-Jährige dem alter entsprechende innere Organe im Normalzustand gehabt hätte.

„Das war ein munterer, kräftiger 19-jähriger Jugendlicher, der keinerlei Anzeichen dafür gezeigt hat, irgendwie körperlich beeinträchtigt zu sein; geschweige denn dem Tode nah zu stehen. Das hat sich erst geändert, als er in den Polizeigewahrsam kam“, klagt Anwältin Voigt an. mit Material der dpa

