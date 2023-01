17-Jährige aus Hannover vermisst: Wer hat Antonia Kisha gesehen?

Von: Anika Zuschke

Die 17-jährige Antonia Kisha A. aus Hannover-Stöcken wird seit Donnerstag vermisst. © Polizei Hannover

Die 17-jährige Antonia Kisha A. aus Hannover-Stöcken ist seit Donnerstag nicht mehr in ihr Zuhause zurückgekehrt. Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Suche.

Hannover – Die 17-jährige Antonia Kisha A. aus dem hannoveranischen Stadtteil Stöcken wird seit Donnerstag, 5. Januar 2023 vermisst. Da die Suche nach ihr bisher erfolglos verlaufen ist, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Hilfe. Die Jugendliche wurde zuletzt in der Medizinischen Hochschule Hannover gesehen, von wo sie laut Polizeiangaben noch vor dem Entlassungsgespräch verschwand.

Antonia Kisha A. aus Hannover vermisst – sie ist nach ärztlicher Untersuchung verschwunden

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge suchte die 17-Jährige am Donnerstag zunächst die Notaufnahme der Medizinischen Hochschule Hannover auf. Nach der erfolgten Untersuchung – aber noch vor dem Entlassungsgespräch – entfernte sich die Jugendliche gegen 17:00 Uhr jedoch aus dem Krankenhaus, weil ihr die Behandlung laut eigenen Angaben zu lange dauerte. Anschließend verschwand sie in eine unbekannte Richtung. Bis jetzt ist sie wohl nicht in ihr Zuhause in Stöcken zurückgekehrt. Aufgrund ihres Alters sei eine Eigengefährdung laut Polizei nicht auszuschließen.

Die Gesuchte ist etwa 1,50 Meter groß und schlank, wirke Polizeiangaben zufolge durch weite Oberbekleidung jedoch korpulenter. Sie trägt kurze braune und zerzauste Haare mit einer kahlen Stelle an der rechten Schädelseite. Markant ist zudem ein Leberfleck mittig auf der Nasenspitze.

17-jährige Antonia Kisha A. aus Hannover seit Donnerstag vermisst – so sieht sie aus

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug Antonia Kisha A.:

Weißes T-Shirt mit roter Aufschrift

Schwarz-graue Jogginghose

Graue Winterboots mit Felleinlage

Schwarze Daunenjacke mit Kapuze

Socken: eine schwarz-weiß gepunktet, die andere schwarz-pink

Zeugen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Stöcken unter der Telefonnummer 0511 109-3817 zu melden.