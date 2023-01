14-Jähriger getötet? Polizei durchkämmt Waldstück bei Hannover – Tatverdächtiger in Haft

Von: Johannes Nuß

Aktuell durchsuchen Polizisten am Mittwochmorgen ein Waldgebiet in der Region Hannover. Sie sind auf der Suche nach einem mutmaßlich getöteten Jugendlichen.

Wunstorf – Auf der Suche nach einem mutmaßlich getöteten 14 Jahre alten Jugendlichen hat die Polizei am Mittwochmorgen ein Waldgebiet in Wunstorf (Region Hannover) in Niedersachsen durchkämmt. Die Suche laufe noch, sagte ein Polizeisprecher gegen 6.00 Uhr.

14-Jähriger wahrscheinlich getötet: Polizei durchkämmt Waldstück bei Hannovoer

Am Vorabend war eine Vermisstenmeldung eingegangen, woraufhin eine Suchaktion gestartet worden sei. Die Polizei befürchtet ein Tötungsdelikt.

Eine tatverdächtige Person sei bereits in Gewahrsam der Polizei, sagte der Sprecher. Die Polizei war am Morgen den Angaben nach mit einem Großaufgebot an Kräften für die Suche vor Ort.