13-Jähriger durch Traubenzucker mit Chilipulver verletzt

Von: Yannick Hanke

Im Rahmen eines Halloween-Umzugs hat ein 13-Jähriger in Hannover mit Chilipulver versetzte Süßigkeiten erhalten. Durch den Verzehr wurde der Junge verletzt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Er wollte nur an einem Halloween-Umzug in Hannover teilnehmen und Süßigkeiten sammeln. Doch dann wurde ein 13-Jähriger durch den Verzehr von Chilipulver verletzt.

Hannover – Ein 13-Jähriger in Hannover hat beim Verzehr von als Süßigkeit getarntem Chilipulver starke Schmerzen erlitten. Der Junge war mit einer Gruppe Kinder im Rahmen eines Halloween-Umzugs am Montag, 31. Oktober 2022, zwischen 17:00 und 19:00 Uhr in der Wiesenstraße in der Südstadt unterwegs, um Süßigkeiten zu sammeln. Beim Verzehr eines Päckchens mit vermeintlichem Traubenzucker drei Tage später erlitt der Junge dann starke Schmerzen, berichtet die Polizei.

An Halloween: 13-Jähriger in Hannover erhält mit Chilipulver versetzte Süßigkeiten

In das Päckchen war zuvor Chilipulver gemischt worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen zur Identität des Verteilenden und warnt vor ähnlichen Fällen. Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen Unbekannt wurden bereits eingeleitet.

Wer Hinweise auf ähnliche Sachverhalte oder die Identität des Verteilenden geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter der Telefonnummer 0511-109 3215 zu melden.

