Lkw kippt auf Autobahn A1 bei Bramsche um: 9 Kilometer Stau

Von: Johannes Nuß

Teilen

Zwischen Bramsche und der Abfahrt Neuenkirchen/Vörden ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen von der Fahrbahn der Autobahn A1 abgekommen und umgekippt. © Nord-West-Media-TV

Aktuell staut sich der Verkehr auf der Autobahn A1 zwischen Osnabrück und Neuenkirchen-Vörden auf neun Kilometer. Grund ist ein umgekippter Lastwagen.

Bramsche/Neuenkirchen/Vörden – Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 in einer Baustelle zwischen Bramsche (Landkreis Osnabrück) und Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) in Niedersachsen, staut sich aktuell der Verkehr auf neun Kilometer zwischen Osnabrück-Nord und Neuenkrichen-Vörden.

Lkw kippt auf Autobahn A1 bei Bramsche um: 9 Kilometer Stau

Wie das Nachrichtenportal Nord-West-Media-TV berichtet, war gegen 8:00 Uhr am Morgen ein Lastwagen zunächst von der Fahrbahn abgekommen und im Seitengraben mit Wasser zum Liegen gekommen, zuvor hatte sich der Lkw einmal überschlagen. Wie es in dem Bericht heißt, sind aktuell Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

Als man vor Ort angekommen sei, so Frank Ballmann von der Feuerwehr Engter, hatte sich der Fahrer bereits selbständig aus der Kabine befreit und wurde vom Rettungsdienst betreut. Er hat sich wie durch ein Wunder nur leichte Verletzung zugezogen.

Aufgrund der Lage der Unfallstelle in einer Baustelle konnte die Feuerwehr zunächst nur mit einem Fahrzeug über die Fahrbahn an die Unglücksstelle heranfahren. Inzwischen haben weitere Einsatzfahrzeuge über umliegende Äcker und Straßen die Unfallstelle erreicht.

Lkw kippt zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden um: Bergung ist geplant für die Nacht

Der Sattelzug ist beladen mit Kunststoffgranulat in Bigpacks, die auf Paletten stehen. Die Feuerwehr Engter, die alarmiert wurde, kennt das Problem mit der Baustelle. Die Fahrbahn ist dort so eng, dass keine Rettungsgasse gebildet werden kann. Darum fährt, wie in diesem Fall auch, ein Fahrzeug über die Autobahn die Einsatzstelle an und weitere Fahrzeuge versuchen über parallele Straßen und über Äcker an die Einsatzstelle zu gelangen.

In der Nacht soll zur Bergung des Unfallfahrzeugs die Fahrbahn erneut komplett gesperrt werden. Die Bergung geschieht in der Nacht, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. (jon)

+++ Der Text wurde am 23. Februar 2023 gegen 09:54 Uhr aktualisiert. +++