Zuverlässiger Mann mit Alkoholproblemen

Weitere Arbeitsstunden sollen Struktur bringen

Rahden / Stemwede - Für ein „Konglomerat an Straftaten“, wie die Staatsanwältin es nannte, musste sich ein 57-jähriger Stemweder vor Gericht verantworten. Ihm wurde zur Last gelegt, im Sommer mit dem Mofa in Espelkamp gefahren zu sein. Das Problem: Der Mann war alkoholisiert, hatte keine Fahrerlaubnis und das Fahrzeug war weder zugelassen, noch gab es eine geltende Versicherung. Hinzu kommt: Der Angeklagte hatte zur Täuschung eine unechte Zulassung an das Mofa angebracht. Diese hatte er zuvor von einem anderen Mofa entfernt und das falsche Dokument geführt.

Als die Polizei den 57-Jährigen dann in der Nacht auf der Isenstädter Straße stoppte, lag seine Alkoholkonzentration bei 1,88 Promille. „Ich habe nur Bier getrunken“, so der Mann. Wodka rühre er nicht mehr an, berichtete der Angeklagte. Eine achtmonatige Untersuchungshaft aufgrund eines Drogen-Delikts aus dem Jahr 2015 habe für Einsicht gesorgt, erklärte der Verteidiger des Angeklagten.

Als Problem stellten sich im Verlauf der Verhandlung die Verständigungsschwierigkeiten heraus. Wegen dieser bekommt der Stemweder Angaben seines Bewährungshelfers zufolge auch Unterstützung und Alltagshilfen im Umgang mit Behörden. Zwar übersetzte bei der Verhandlung eine Dolmetscherin, aber die Kommunikation gestaltete sich schwierig.

Zu Beginn der Verhandlung betonte der Angeklagte, dass er die Wahrheit sagen wolle. „Ich gebe es zu und bedaure“, sagte der Mann, der klarstellte, dass er erst in Espelkamp getrunken habe – nicht schon vor der Hinfahrt. „Es war eine spontane Aktion“, meinte der 57-Jährige weiter und gab an, dass er keine Drogen mehr nehme. Das änderte jedoch nichts an der Anklage. „Sie waren doch gewarnt“, erinnerte Richterin Schürhoff an eine Vorstrafe. Der Stemweder war bereits im März alkoholisiert und ohne Führerschein erwischt worden.

Der Angeklagte bat in gebrochenem Deutsch darum, die Strafe abarbeiten zu dürfen. „Er will sein Leben in den Griff bekommen“, sagte sein Verteidiger und erwähnte diverse Erkrankungen, die ein ärztliches Attest bescheinigten. Neben dem Alkoholproblem, das der Angeklagte in Eigeninitiative in den Griff bekommen will, fand sich eine radioaktive Kontamination aus seiner Wehrdienstzeit. Zudem machte der Bewährungshelfer auf die „desolate Wohnsituation“ des Mannes aufmerksam. So würden Nachbarn des Mehrparteienhauses Alkohol trinken und hätten einen sozialschwachen Hintergrund.

„Die Bereitwilligkeit ist da“, stellte sich der Bewährungshelfer hinter den 57-Jährigen. Der Angeklagte leistet aktuell Arbeitsstunden und wird von der entsprechenden Behörde als zuverlässig beschrieben. „Durch die Arbeit bekommen Sie eine Alltagsstruktur“, meinte die Richterin. Diese könnte den Mann von weiteren Straftaten abhalten.

Sowohl die Staatsanwältin als auch der Verteidiger beantragten mit Blick auf die bestehende Strafe eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten sowie 300 weitere Stunden gemeinnütziger Arbeit. Zudem sprachen sie sich für ein dreimonatiges Fahrverbot und eine 24-monatige Sperrfrist für den Führerschein aus. Richterin Schürhoff folgte den Ausführungen und setzte die Strafe für drei Jahre zur Bewährung aus.

Die Juristin unterstrich eindringlich, dass die Strafe widerrufen werde, wenn der Angeklagte gegen die Bewährungsauflagen verstößt. „Es wird Auswirkungen haben, wenn sie weiterhin solche Taten begehen“, insistierte die Richterin. Daraufhin schwor der Angeklagte, dass es sich um einen „einmaligen Ausrutscher“ handle. Abschließend sagte Richterin Schürhoff, dass sie das Urteil nur „unter großen Bedenken“ gefällt habe und mahnte, die Bewährungsauflagen einzuhalten. - abo