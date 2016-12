Weihnachtslieder in poppigem Gewand

Kirchenband „Return“ gibt mitreißendes Konzert in Levern

+ „Return“ stimmte die Zuhörer in der Stiftskirche mit weihnachtlichen und poppigen Melodien auf die Adventszeit ein.

Levern - Von Heidrun Mühlke. Wenn Weihnachten nicht mehr weit ist, stimmen eine Fülle unterschiedlichster Adventskonzerte auf die glanzvolle Zeit ein. Traditionelle Weihnachtslieder und klassische Chorliteratur stehen dann auf dem Programm. Ähnlich ist das auch bei der Kirchenband „Return“. Allerdings hüllten die sieben Sängerinnen ihr Repertoire am zweiten Adventssonntag in der Leverner Stiftskirche in ein beschwingt poppiges Gewand.

Im Jahre 1995 sei die Band zum ersten Mal in der Stiftskirche aufgetreten, erklärte Bandleiter Ulrich Hüsemann den Zuhörern. „Seitdem kommen wir regelmäßig und es gefällt uns gut, wenn wir sie ein wenig auf die Advents- und Weihnachtszeit einstimmen können“, sagte er.

Den Auftakt machten die Sängerinnen mit „Weihnachten, welch ein Traum“ und „Und wenn er wirklich wieder käm“. Das Repertoire schien mit jedem Song beschwingter zu werden und schon bei „Feliz Navidad“ sangen die ersten Zuschauer auf den gut gefüllten Kirchenbänken mit. Beim afrikanischen „Sana Sannanina“ konnten kaum die Hände still gehalten werden und Finger schnippten den Takt.

Mit „Mary’s Boy Child“, dem Hit von Boney M. aus den 80ern, transportierten sie gute Laune ins Gotteshaus und in dem Reigen frischer weihnachtlicher Popsong durfte auch „Was hat wohl der Esel gedacht?“ nicht fehlen. Himmlisch-besinnlich ging die weihnachtliche Reise durch viele Musikstile – mit „Jingle bells Rock“ und einem rockigen Medley traditioneller Weihnachtslieder wusste die Band Jung und Alt gleichermaßen zu begeistern. Besonders das Medley riss die Konzertbesucher geradezu von den Bänken.

Ohne Zugabe hatten die Musiker auch nach eineinhalbstündigem stimmungsvollen Programm und einem „We wish you a merry chrismas“ keine Chance, aus der Kirche entlassen zu werden. Die forderte die Zuhörer mit lautstarken Zurufen. Und so entließ „Return“ sein Publikum endgültig mit „Wo immer (Da wird Weihnacht)“ und „Steh auf, werde Licht“ in die festlichste Zeit des Jahres.

„Es war auch für uns ein sehr beeindruckendes Konzert mit einem begeisterten und auch zu begeisterndem Publikum. Toll, wie die Menschen mitgegangen sind. Also insgesamt ein Konzert, das sowohl besinnliche Momente als auch fröhlich-frische und eben begeisternde Momente hatte“, freute sich die Band des Kirchenkreises Lübbecke am Ende.