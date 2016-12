Unterhaltsamer Nachmittag im Gemeindehaus

Sozialverband Dielingen ehrt langjährige Mitglieder / Adventsfeier findet wieder großen Anklang

+ Vorsitzender Dieter Pöppelmeier (hinten links) ehrte während der Weihnachtsfeier verdiente und langjährige Mitglieder des Dielinger Sozialverbands. - Foto: Mühlke

Dielingen - Das Beste kommt zum Schluss. So ist das auch beim Sozialverband Dielingen. Gerade so ausreichend war der große Saal im Dielinger Gemeindehaus für die vielen Mitglieder, die der Einladung des Vorsitzenden Dieter Pöppelmeier zur Adventsfeier gefolgt waren. Neben einem unterhaltsamen Programm standen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt.

Mit besinnlichen Worten Pfarrer Michael Beenings startete der Nachmittag vor dem gemeinsamen Kaffeetrinken. Grußworte hatten auch Brigitte Höger-Allhorn, Stemweder Ratsfrau, und Stemshorns Bürgermeister Heiner Lindemann mitgebracht. Für einen festlich-musikalischen Rahmen sorgten viele weihnachtliche Weisen zum Mitsingen. Advents- und Weihnachtsgeschichten hatten Gertrud Siebe und Irmgard Bohne in plattdeutscher Form mitgebracht.

Seit jeher stehen bei diesem vorweihnachtlichen Treffen Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Der Vorsitzende zeichnete für zehnjährige Treue zum Sozialverband Monika und Werner Beise, Marlis und Reinhard Hohlt, Sabine Jordan, Ilse und Manfred Lahrmann, Irmgard Otte-Krone, Bernhard Porth, Gertrud Siebe sowie Hannelore und Dieter Wehrmann aus. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Holger Buse, Helmut Pöppelmeier und Horst Thode ausgezeichnet, für 25 Jahre Manfred Pröpper, Else Reitmeyer, Horst und Margret Tegeder, Werner Wehrmann und Brigitte Müller, für 30 Jahre Elfriede Klanke, Gerda Kopp, Dieter Köster, Herbert Siekermann und Karl-Heinz Tockhorn, für 35 Jahre Annegret Tata und Karl Wendt und für 40 Jahre Irmgard Seedorf. Pöppelmeier dankte seinem Stellvertreter Helmut Ahler, der zweiten Schriftführerin Gertrud Schilling und Beisitzer Werner Beise für deren fünfjährige Vorstandsarbeit.

Mit dem Hinweis auf den Klönnachmittag am 27. Januar und der Jahreshauptversammlung am Freitag, 3. Februar, ab 18 Uhr bei Marlis Hohlt in Drohne sowie dem Frauennachmittag der elf Stemweder Ortsverbände am Sonnabend, 8. April, in der Leverner Festhalle entließ Pöppelmeier alle Mitglieder in eine besinnlich-glanzvolle Weihnachtszeit. J hm