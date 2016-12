Traditions-Gaststätte Vahrenhorst schließt

Christa und Peter Kampe sagen: „Danke und Tschüss!“

+ © Mühlke Die Wirtsleute Christa und Peter Kampe waren stets mit dem Herzen dabei. © Mühlke

Dielingen - Die Nachricht dürfte viele überraschen: Dielingens Kult-Gaststätte Vahrenhorst hat ihre Pforten geschlossen. Die Wirtsleute Christa und Peter Kampe treten aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen künftig kürzer und wollen sich anderen Tätigkeiten widmen.

„Es war eine schöne Zeit – wir hatten stets viel Spaß“, sagt Christa Kampe über den Betrieb der Gaststätte seit der Eröffnung 2008. Das bestätigt auch Peter Kampe. „Wir haben in dieser Zeit sehr viele nette Leute kennengelernt. Von 16 bis 99 Jahre alt waren unsere Gäste, die sich bei uns wohlgefühlt haben.“ Das Lokal wollten die Kampes immer als Treffpunkt für nette Menschen betreiben und das ist in all den Jahren bestens gelungen.

+ Die Gaststätte um 1930. Seit jeher war das Gebäude im Herzen Dielingens im Besitz der Vahrenhorsts. © Vahrenhorst

„Hier haben sich etliche Stammtischrunden zusammengefunden. Von Skat über Doppelkopf bis hin zum Dart wurde gespielt“, so Kampe. Sie alle hätten sich regelmäßig in den gemütlichen Räumen getroffen. „Wir danken allen unseren Gästen für die ‚Wirtshaustreue‘, besonders auch dem ‚Sparclub unter den Linden‘“, so die Wirtsleute. Auch wenn nun viele der Gasthaus-Besucher traurig sein werden, sollten sie sich an die vielen schönen Stunden in der urigen Kneipe unter Dielingens Kirchturm erinnern. Nebenher gab es immer wieder besondere Veranstaltungen, wie Schlagerpartys, Live-Musik-Abende, Open-Air-Events, Brauereibesichtigungen und mehr.

+ Eine historische Ansicht der Gaststätte zeigt dieser Ausschnitt einer Postkarte aus Dielingen. © Repro: Vahrenhorst

Das Gebäude veräußerten die Wirtsleute im Laufe dieses Jahres an einen Bauunternehmer, der an einer Fortführung der Gastronomie nicht interessiert ist. Somit wird es in Dielingen keinen Kneipenbetrieb mehr geben.

Dabei war das Gebäude im Herzen Dielingens seit jeher im Familienbesitz der Vahrenhorsts, den Eltern und Großeltern von Christa Kampe. 1650 wurde das Gasthaus erstmals erwähnt, war schon damals das Stammlokal der ortsansässigen Trägerschaft der Bruderschaft und im frühen vergangenen Jahrhundert bildete die Gaststätte mit Saalbetrieb, Fremdenzimmern sowie Bäckerei und Lebensmittelgeschäft den Dorfmittelpunkt mit der einzigen Einkaufsmöglichkeit im Ort.

Die Eltern von Christa Kampe, Erna und Wilhelm Vahrenhorst, betrieben das Lokal bis 1993. In den darauffolgenden Jahren wurde das Gasthaus sporadisch geöffnet, in erster Linie, um ortsansässigen Vereinen Möglichkeiten für Zusammenkünfte zu bieten. Im Jahre 2000 wurde der Gastronomiebetrieb ganz stillgelegt. Acht Jahre später eröffneten Christa und Peter Kampe das urige Lokal wieder.

Liebe zum Detail

Mit viel Liebe bis ins kleinste Detail wurde eingerichtet. „Wir wollten es gemütlich, die Gäste sollten sich richtig wohlfühlen“, sagen beide. Im benachbarten Holland habe sie viele schöne Dinge für das Interieur entdeckt, erinnert sich Christa Kampe.

+ Viele Details machten die Gaststätte zum gemütlichen Treffpunkt. Christa Kampe erinnert sich noch, wie vieles davon gekauft wurde. © Mühlke

Nun wird davon nichts mehr gebraucht. Im Rahmen einer Gastronomieauflösung wird das gesamte Inventar, wie Gastromöbel, Küchengeräte, Ausstellungsartikel bis hin zur kompletten Küche an zwei Sonnabenden, am 22. und 29. Januar, jeweils ab 11 Uhr zum Verkauf in den Gaststättenräumen angeboten. Bis dahin sagen die Kampes erst einmal: „Danke und Tschüss!“

hm