Starke Künstler im Life House

JFK-Kulturprogramm bietet für jeden etwas

+ „Hundred Seventy Split“ mit zwei ehemaligen „Ten Years After“-Musikern ist eines der Highlights im Frühjahrsprogramm des JFK. - Fotos: JFK

Stemwede - Nach einer kurzen Pause während der Weihnachtszeit startet der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) mit einem umfangreichen Kulturprogramm im Life House ins Frühjahr. „Mit 19 ganz unterschiedlichen Veranstaltungen gibt es sicherlich für jeden Geschmack etwas Interessantes“, ist der JFK zuversichtlich.

Höhepunkte sind der Auftritt des Kabarettisten Hennes Bender und Konzerte mit dem finnischen Ausnahmegitarristen Ben Granfelt, „Hundred Seventy Split“, bei der zwei ehemalige „Ten Years After“-Musiker mitspielen und der Klaus „Major“ Heuser Band. Folkfreunde können sich auf den Iren Kieran Goss und die Sängerin der „Chieftains“, Ályth McCormack, freuen.

Das Programm beginnt am 7. Januar mit „Wohnzimmer-Ska“. Die Bands „Awesome Scampis“ und „3dirty7“ verwandeln jedes Konzert bereits nach wenigen Tönen in eine ausgelassene Party.

„King of the World“ aus den Niederlanden, Gewinner von fünf Blues Awards, steht am 14. Januar auf der Life-House-Bühne. Mit dabei ist Erwin Java, der schon 40 Jahre im Musikgeschäft tätig ist.

Kindertheater gibt es am 15. Januar mit der „Lila Bühne“, die das Stück „Bruder Bär und Schwester Frosch“ aufführt.

Mit „Dumpf ist Trumpf“ gastiert das Kabarett „Die Buschtrommel“ am 4. Februar in Stemwede. Es spottet sich seit Jahren mit Witz und Scharfsinn durch die Republik und überrascht mit musikalisch-theatralischem Handwerk. 16 Kleinkunstpreise sprechen für sich. Beim Kulturfrühstück am 12. Februar spielt das Trio „Immer Anders“ Rock, Pop und Blues der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, während die Besucher ausgiebig schlemmen.

Nach einem Konzert der Extraklasse im Life House ist die „Ben Granfelt Band“ am 18. Februar wieder in Stemwede. Der finnische Gitarren-Virtuose gehört zu den meist geschätzten Künstlern seines Landes. Er war Mitglied der legendären „Leningrad Cowboys“ und Lead-Gitarrist bei „Wishbone Ash“.

Am 4. März kommt der YouToube-Star Firas Alshater nach Stemwede. In seinen Video-Clips betrachtet der Syrer auf witzige und charmante Art Deutschland und die Deutschen. Im Gepäck hat er sein Buch „Ich komm auf Deutschland zu“.

+ Das hat Tradition: Seit mehr als zehn Jahren machen „Randale“ im Life House Rock-Musiker für Kinder. Seit mehr als zehn Jahren machen die Männer von „Randale“ ihre Version von Rockmusik für Kinder. Am 10. März sind sie wieder im Life House. Das hat Tradition.

Beim Band Contest am 11. März stehen vier hoffnungsvolle Nachwuchsbands auf der Life-House-Bühne. Der Gewinner spielt auf dem 41. Stemweder Open Air Festival.

Mit den „Bohemian Betyars“ aus Budapest erwartet die Besucher am 18. März Gypsy-Punk und Hungarian-Speedfolk. Das einzigartige an ihrer Musik ist die Dynamik von Punk und Ska, gewürzt mit traditionellen Melodien aus Ungarn und der ganzen Karpatenregion.

„Hundred Seventy Split“, die am 24. März auftreten, sind ein energiegeladenes Blues/Rock Powertrio, das die geballten Talente von Joe Gooch (Gitarre/Gesang) und Leo Lyons am Bass präsentiert. Beide Musiker waren Mitglieder der Band „Ten Years After“.

„Schottland – Highlands & Islands“ ist eine Live Multivision von Erik Peters, die am 27. März präsentiert wird.

Der Singer/Songwriter Kieran Goss, der am 2. April auftritt, gilt als einer der führenden Musiker Irlands und ist mittlerweile so etwas wie eine Institution.

+ Im April gibt es im Life House ein Wiedersehen mit dem Gitarristen Klaus „Major“ Heuser und seiner Band. Der quirlige Komiker Hennes Bender präsentiert sich am 7. April. „Ein umtriebiger, auf Radau gebügelter gesellschaftskritischer Kabarettist mit latentem Hang zum Unfug“, beschreibt ihn der JFK.

Ein Wiedersehen mit dem ehemaligen BAP-Gitarristen Klaus „Major“ Heuser und seiner Band gibt es am 22. April. Seine besondere Virtuosität mache ihn zu einem der bekanntesten und beliebtesten deutschen Gitarristen, so der JFK. Gemeinsam mit seinen Musikern und der unter die Haut gehenden Stimme Thomas Heinens wird er das Publikum mit Rock, Blues und Americana begeistern.

Unter dem Motto „Eine Gemeinde – viele Kulturen“ findet am 1. Mai im und am Life House ein internationales Fest mit kulturellen und kulinarischen Kostproben und viel Musik statt. Flüchtlinge aus der ganzen Welt, die in der Region leben, präsentieren die Kultur der Länder, aus denen sie kommen.

Ályth McCormack ist eine der führenden schottischen Interpretinnen gälischer Songs und Sängerin der Irish Folk Band „Chieftains“. Mit ihrer ausdrucksstarken Stimme berühre sie die Zuhörer, so der JFK.

Wenn Martin Fromme, der Mann mit dem „appen“ Arm, am 13. Mai in seinem Solo-Programm „Besser Arm ab als arm dran!“ auf der Life-House-Bühne steht, dann wird das letzte Tabu gebrochen.

Zwei Stimmen, die unterschiedlicher kaum sein könnten, eine Gitarre, eine Mandoline, das sind die „Badger’s Brothers“, die am 21. Mai das Kulturprogramm mit einem Kulturfrühstück ausklingen lassen.

Karten zu den Veranstaltungen sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht das Life House unter Telefon 05773/991401 zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail an info@jfk-stemwede.de möglich.

www.jfk-stemwede.de