Polizei sucht EC-Kartenbetrüger

90-jähriger Frau die Geldbörse gestohlen

+ Die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke sucht diesen mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger. - Foto: Polizei

Pr. Oldendorf/Bad Essen - Mithilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera einer Bank hofft die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke auf die Spur eines mutmaßlichen EC-Kartenbetrügers zu kommen. Der hatte Anfang Juni im benachbarten Bad Essen (Landkreis Osnabrück) in einer Filiale der Volksbank Bramgau-Wittlage Geld vom Konto einer 90-jährigen Frau aus Pr. Oldendorf abgehoben.

Zuvor war der Seniorin bei einem Einkauf in einem Supermarkt an der Friedhofstraße in Pr. Oldendorf die Geldbörse samt EC-Karte aus der Handtasche gestohlen worden. Als die Frau am Vormittag an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihres Portemonnaies fest. Den Diebstahl selbst hatte sie nicht bemerkt. Noch am gleichen Tag wurde mit der EC-Karte das Geld abgehoben. Später wurde die leere Geldbörse am Straßenrand an der B 65 in Bad Essen-Wimmer aufgefunden.

Die Polizei fragt: Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann oder kann Angaben zu dessen gegenwärtigem Aufenthalt machen? Hinweise erbittet die Polizei in Lübbecke unter Telefon 05741/2770.