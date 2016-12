Neuer Bebauungsplan soll ungültigen ersetzen

Windenergie: Aufhebung besiegelt

+ © Melanie Russ Nicht alle Anlagen des Windparks Oppenwehe-Oppendorf stehen innerhalb der Konzentrationszone „Bockhorns Horst“. Die Mehrheit des Rates möchte darum den bestehenden, ungültigen Bebauungsplan durch einen neuen ersetzen. © Melanie Russ

Stemwede - Von Melanie Russ. Die Gemeinde Stemwede wird den aufgrund inhaltlicher Fehler ungültigen Bebauungsplan 2.14 Windpark, der einen Bereich der Konzentrationszone „Bockhorns Horst“ in Oppendorf überplant, aufheben. Darin waren sich gestern Abend alle Ratsmitglieder einig. Strittig war dagegen die Frage, ob im Bereich der Konzentrationszone ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden soll. Die Mehrheit des Rates stimmte dafür, die Grünen-Fraktion sieht dagegen keine Notwendigkeit für weitere Regelungen.

„Wir haben einen sehr detaillierten und genehmigten Flächennutzungsplan“, sprachGrünen-Fraktionschef Hermann Gesenhues die jüngste Änderung zur Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung von Windenergie an. Ein neuer Bebauungsplan könne nur dazu führen, dass der Flächennutzungsplan gefährdet werde. Der Anwohnerschutz sei in letzterem bereits berücksichtigt, „nicht zur Zufriedenheit aller, das ist klar“, so Gesenhues.

Die Fraktionen CDU, FDP und FWG hatten zu Beginn der Sitzung beantragt, den ohnehin vorgesehenen Tagesordnungspunkt zur Aufstellung eines neuen Bebauungsplans detaillierter zu formulieren und unmittelbar mit der Aufhebung des alten Bebauungsplans zu verknüpfen.

In ihrem Beschlussvorschlag zur Bebauungsplanaufstellung heißt es: „Dessen Regelungsinhalt hat unter Beachtung des jetzigen Flächennutzungsplanes einen höchstmöglichen Anwohnerschutz zu gewährleisten und zugleich die erforderlichen rechtlichen Vorgaben, auch zum Ausbau der Windenergie, zu beachten.“ Einen entscheidungsreifen Beschlussvorschlag soll die Verwaltung zur nächsten Sitzung des Bauausschusses am 26. Januar vorlegen.

Als Grund für den Vorstoß nannte die CDU neben dem Anwohnerschutz die acht Anlagen des bestehenden Windparks, die außerhalb der Konzentrationszone liegen. Dafür sei ein Bebauungsplan notwendig, argumentierte Michael Baude. Gesenhues sah das anders. Die alten Anlagen hätten Bestandsschutz, ein Repowering sei aber nicht möglich.

Dietmar Meier (CDU) teilte die Bedenken der Grünen nicht. Der Flächennutzungsplan sei rechtsgültig und könne darum gar nicht von einem Bebauungsplan, egal wie er aussehe, gefährdet werden. Ein neuer Bebauungsplan müsse natürlich den Richtlinien des Flächennutzungsplans entsprechen.