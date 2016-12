Ein Jungbauer und 240 Kälber

Julian Aping ist Landwirt aus Leidenschaft

+ Julian Aping ist Landwirt aus Leidenschaft. Kürzlich ließ er eine Jungviehanlage zur Kälberaufzucht in Westrup bauen, die er am Freitag dem interessierten Publikum präsentierte. - Fotos: Mühlke

Westrup - Landwirtschaft ist sein Ding. Da ist sich Julian Aping 100-prozentig sicher. Just fertig gestellt ist die Jungviehanlage zur Kälberzucht an Westrups Nachtigallenweg. Am Freitag öffnete der Jungbauer die Pforten des 1,2 Hektar großen Areals, um Interessierten einen Einblick in die Arbeitsabläufe auf dem Hof zu geben.

Mit Rindern und Schweinen ist der 24-Jährige groß geworden. „Er konnte ‚Trecker‘ sagen, bevor ‚Mama‘ über seine Lippen kam“, erinnert sich seine Mutter Heidi Aping, die mit ihrem Mann Wilfried einen landwirtschaftlichen Hof ebenfalls in Westrup betrieb. „Wir freuen uns, dass Julian in unsere Fußstapfen tritt“, sagt die Mutter und anfängliche Skepsis in Anbetracht der Größe des Unternehmens sei inzwischen verflogen.

240 Kälber sind derzeit in dem 75 Meter langen und gut 14 Meter breiten Stall untergebracht. „Sie sind etwa drei bis vier Wochen alt, wenn sie zu uns in den Stall kommen“, erklärt Julian Aping. In diesem Kälberstall dürfen die Tiere sechs Wochen lang an die Milchtränke und bekommen anfangs sechs Liter Milch am Tag. Nach und nach werden sie binnen sechs Wochen von der Milchnahrung entwöhnt und wechseln dann in den derzeit noch im Bau befindlichen Fresserstall.

+ Gerne hilft der Nachbarsjunge Leon mit auf dem Hof und genießt es, wenn die Kälbchen an seinen Händen nuckeln. Sobald die Kälberherde den Stall gewechselt hat, kommen neue 240 drei bis vier Wochen alte Tiere in den Aufzuchtbetrieb. In der Fresseraufzucht bleiben die Tiere nochmals rund sechs Wochen, bis sie an Mastbetriebe weiterverkauft werden. Für die Vermarktung hat Aping die Firma Westfleisch mit ins Boot geholt. „Die Fachleute stehen uns stets mit Rat und Tat zur Seite“, so der Westruper. Neben den beiden Ställen für jeweils 240 Kälber ist zudem eine Stroh- und Futterhalle sowie eine Fahrsiloanlage und eine Misthalle auf der Jungviehanlage gebaut worden.

Drei Milchautomaten mit jeweils vier Abrufstationen stehen den Kälbern zur Verfügung. Ein Halsband kontrolliert die genaue computergesteuerte tägliche Futterration. „Natürlich gibt es Kälber, die immer wieder zur Tränke kommen, aber nach drei Mal zwei Liter pro Tag ist Schluss, dann müssen sie sich mit Wasser und Raufutter begnügen“, erklärt der Jungbauer, der im Sommer seinen Abschluss zum staatlich geprüften Agrarbetriebslandwirt absolviert hat.

Am Freitag war reichlich Trubel im Kälberstall am Nachtigallenweg, von dem sich die Jungtiere allerdings nicht groß beeindrucken ließen. Vielmehr witterten sie an vielen kleinen und großen Händen die Möglichkeit, zu nuckeln wie an Mutterkuhs Zitzen. Besonders die jungen Besucher aus dem benachbarten Kindergarten hatten ihre helle Freude daran. „Wenn die Kälbchen einmal den Bogen raus haben, kommen sie immer wieder“, weiß Aping.

Für die erwachsenen Besucher gab es beim Tag des offenen Hofes verschiedene Fachvorträge über die Themen Rindfleischvermarktung, Futtermanagement und Tiergesundheit.

Julian Aping ist sich sicher, dass es seinen Tieren richtig gut geht. „Sie stehen auf Stroh auf richtigem Boden – keine Spaltenböden – und sie haben viel Platz und frische Luft.“ Er hofft nun auf viele erfolgreiche Geschäftsjahre und ist sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. „Mein Herz hängt an der Landwirtschaft und der Tierzucht.“

hm