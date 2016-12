Jahr mit großen Events neigt sich dem Ende

Schützengilde Varl blickt zurück

+ Geehrt, gewählt, ausgezeichnet: (v.l.) Vorsitzender Stefan Heitmann, Matthias Morawski (König), Katrin Röhe, Björn Droste, René Osterbrock, Corinna Eikenhorst, Heidi Behl, Karl-Heinz Döpke, Karina Droste, Günter Osterbrock, Thorben Stevener, Anja Röhe, Kandy May, Bianca Fiene, Ludwig Aßling, Herbert Röhe, Gerd Kokemoor. - Foto: Katja May

Varl - Die Ausrichtung des Kreiskönigsschießens, die Schlagerparty „Schlager Total“ und weitere Veranstaltungen – die Schützengilde Varl blickte bei ihrer Jahreshauptversammlung bei Planwagen Wiehe auf ein sehr ereignisreiches und erfolgreiches Jahr zurück.

Ortsvorsteher Werner Bredenkötter gratulierte zu Beginn der Versammlung allen Anwesenden zu der gelungenen Umsetzung der Großveranstaltungen. Vorsitzender Stefan Heitmann dankte in seinem Jahresrückblick allen Helfern und Unterstützern, die diese Events möglich gemacht haben. „Was viele zunächst nicht für möglich gehalten haben, war schlussendlich doch ein riesiger Erfolg“, so der Vorsitzende.

Erfolge vermeldeten auch die Aktivgruppen in ihren Berichten. Katrin Röhe, Geschäftsführerin des Spielmannszuges, ließ erfolgreiche Monate Revue passieren und zeichnete verdiente Spielleute mit einer Ehrennadel aus. Besonders erwähnte sie Björn Droste, der bei allen 18 öffentlichen Auftritten nicht einmal gefehlt hat, sowie Bjarne Lehde, der als einer der jüngsten im Spielmannszug von 34 Übungsabenden nur zweimal nicht teilnehmen konnte. Des Weiteren wurden Corinna Eikenhorst, Dörte Beutner und Katrin Röhe ausgezeichnet.

Ludwig Aßling, ehemaliger Leiter des Schießclubs, proklamierte Karina Droste zum „besten Schützen des Schießclubs“ und überreichte ihr einen Pokal. Weiterhin vergab er Orden an die besten Schützen beim Bedingungsschießen Heinfried Hodde (77,3 Ring), Ralf Baxmeier (72,3 Ring) und Martin Boelk (71,4 Ring). Besonders freute Aßling sich über das überaus erfolgreiche Abschneiden der aktiven Schützen auf Kreis- und Bezirksebene.

Für die 46 Mitglieder starke Bogensportgruppe Varl erstattete Stefan Meyer Bericht. Die neu aufgebaute Jugendgruppe umfasst zur Zeit zehn Jugendliche. Die umgebaute Bogensporthalle wurde im Herbst in Betrieb genommen – für den 6. Mai 2017 ist ein Tag des Bogensports zur Einweihung ebendieser geplant.

Unter dem Jubel der Anwesenden verlas Meyer auch die höchsten Ergebnisse der Varler Bogensportschützen auf Kreis-, Bezirks-, und Landesebene bis hin zum Titel des Deutschen Meisters, den Ludwig Aßling für sich beansprucht.

Bei Vorstandswahlen wiedergewählt wurden Bataillonsschießwart Nico Aßling, Alte-Garde-Fahnenoffizier Friedrich Bommelmann, Chronist Karl-Heinz Döpke, Königsadjutant Markus Drumann, stellvertretender Bataillonsadjutant Stefan Hartmann, Kompaniefeldwebel der Jungschützen René Drunagel, Kompaniefeldwebel der Alten Garde Gerd Kokemoor, Kompaniefeldwebel der ersten Kompanie Peter Lange, Bogensport-Leiter Stefan Meyer, Jungschützen-Hauptmann René Osterbrock, Alte-Garde-Hauptmann Herbert Röhe, Bataillonsschießwart Jörg Schomäker, Alte-Garde-Fahnenoffizier Ingo Schwettmann, Kanonenzug-Hauptmann Gerhard Steinkamp und der erste Geschäftsführer Thorben Stevener.

Änderungen gab es im stellvertretenden Vorsitz der Gilde: Günter Osterbrock übte das Amt seit 2011 zusammen mit seinem Posten als Hauptmann der ersten Kompanie aus. Ihm folgt nun Kandy May, der gleichzeitig auch Bataillonsadjutant ist, nach. Heidi Behl, bisher zweite Vereinskassiererin, bat nach 22 Jahren im Amt um Ablösung und hat mit Thomas Kämper, der zuvor bereits dritter Kassierer war, einen Nachfolger gefunden. Für ihn wurde Peter Kästner gewählt.

Anja Röhe wurde im Amt als „Hauptmann“ der Damenkompanie von Bianca Fiene abgelöst. Fiene wurde somit vom Unteroffizier zum Hauptmann und Peter Kästner vom Gefreiten zum Leutnant befördert. Heidi Behl, Anja Röhe und Ludwig Aßling wurden zum Stabsfeldwebel umernannt. Diese drei erhielten vom Verein zum Dank ein Präsent für ihre langjährige Tätigkeit und jeweils einen langanhaltenden Applaus der Versammelten.

Zum Schluss ließen es sich die Ehrenvorsitzenden der Schützengilde, Reinhard Stevener und Gerd Lange, nicht nehmen, dem Vorsitzenden Stefan Heitmann im Namen des Vereins Dank für seinen unermüdlichen Einsatz rund um „Schlager Total“ und die Ausrichtung des Kreiskönigsschießens auszudrücken.

Die nächste Veranstaltung steht bereits im Januar an: der Winterball am 14. Januar im Gasthaus Zum Goldenen Hecht, beginnend mit dem Kaffeetrinken der Alten Garde und mit der musikalischen Umrahmung durch die Live-Band „Level Up“. In 2017 feiert die Schützengilde ihr Schützenfest vom 26. bis 28. Mai mit den Live-Bands „High Life“ und „Level Up“.