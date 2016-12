Festwirt-Frage für 2017 noch ungeklärt

Haldemer Schützen ziehen Jahresbilanz

+ © Mühlke Gerhard Gräber (r.) überreichte der Blinden-Schießgruppe (v.l.) Stefan Kettler, Andreas Henke, Andreas Dünn und Horst Klinger im Beisein von Präsident Frank Martens die Spende. © Mühlke

Haldem - Der Haldemer Schützenverein hat in der Jahreshauptversammlung am Freitag in der Schützenhalle am Illweder Wäldchen Jahresbilanz gezogen. Vorsitzender Frank Martens sprach von einem harmonischen Schützenjahr, das seine Höhepunkte mit dem Sommerschützenfest, dem Winterball und der Waldweihnacht fand.

Eingangs hatte Schriftführer Uwe Faltermeier das Protokoll der zurückliegenden Jahreshauptversammlung vorgetragen, es folgten Berichte der Jugendabteilung von Andreas Dünn, der Damenschießgruppe von Helga Gräber und der Jungschützenabteilung von Lukas Kettler.

Dünn lobte die schießsportlichen Erfolge der Jugendlichen im Verein. Elf Mal hatten sie im zurückliegenden Jahr in 15 Disziplinen den ersten Platz belegt.

+ Die Vereinsmeister des Haldemer Schützenvereins (v.l.) Michelle Brinkmeier, Wolfgang Rosengarten, Nicole Schmedz und Carsten Röttcher freuen sich über ihre Pokale.

Aus Sicht der Alten Garde und der Blinden-Schießgruppe beleuchteten Wolfgang Geldmeyer und Horst Klinger das zurückliegende Schützenjahr. Mit Schieß- und Sportbericht versorgten Wolfgang Rosengarten und Stefan Framke die Teilnehmer der Versammlung.

Dem Kassenbericht für den rund 230 Mitglieder zählenden Schützenverein von Dieter Grube schlossen sich Vorstandswahlen an. Wieder gewählt wurden einmütig Andre Fischer als stellvertretender Vorsitzender ebenso wie Helga Gräber als Vertreterin der Damen, Stefan Kettler als Schießwart und Beisitzer Mario Brinkmeier.

Neu gewählt in den Posten der zweiten Kassiererin wurde Michelle Brinkmeier, sie löst Bärbel Bollhorst ab. Nicole Schmedt ist neue zweite Schriftführerin – sie übernimmt das Amt von Inge Brinkmeier. In Oliver Schwettmann fanden die Schützen einen Nachfolger für Heinrich Eberhard als Beisitzer und Holger Meier ist Nachfolger von Jürgen Wendt als Kassenprüfer. Weiterhin unbesetzt bleibt der Posten des zweiten Jugendleiters.

Zuvor hatten Wolfgang Rosengarten und Uwe Hegerfeld Schießauszeichnungen verliehen und die neuen Vereinsmeister geehrt. In der Altersklasse holte Wolfgang Rosengarten den Vereinsmeister-Pokal, in der Damenklasse Nicole Schmedt, bei den Jungschützen Michelle Brinkmeier und Carsten Röttcher in der Schützenklasse.

Nachdem die Blinden-Schießgruppe eine Spende der Bürgerstiftung Haldem-Arrenkamp in Höhe von 500 Euro entgegengenommen hatte, diskutierte die Versammlung die Tatsache, dass in diesem Jahr die Ausrichtung des Schützenfestes entweder in die Hände eines neuen Festwirtes gelegt oder alternativ in Eigenregie ausgeführt werden müsse.

hm