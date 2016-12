Die schönen Seiten der Adventszeit

Konzert der Kantorei Rahden

+ © Anja Schubert Stimmgewaltig gaben sich die Mitglieder des Männergesangvereins „Liedertafel“ unter Leitung von Oliver Sablottny. © Anja Schubert

Rahden - Von Anja Schubert. Hektik und Stress sind die eine Seite der Vorweihnachtszeit, Ruhe und Besinnlichkeit die andere. Das Adventskonzert der Kantorei Rahden in der St. Johanniskirche ermöglichte am Sonntag all jenen, die sich auf das eigentliche Wesen der Adventszeit zurückbesinnen wollten, dieses auf musikalische Art und Weise zu tun. Die klangvolle Einstimmung auf Weihnachten, die unter dem Motto „Nun komm der Heiden Heiland“ stand, sorgte für ein voll besetztes Gotteshaus.

Für die Aufführung der gleichnamigen Telemann-Kantate hatten sich die Kantoreimitglieder mit dem Chor „Horizonte“, dem Männergesangverein „Liedertafel“, dem Kirchenchor Mennighüffen sowie Annegret Blomeyer (Alt) stimmstarke Verstärkung in das Rahdener Gotteshaus geholt, um das Adventssingen eine runde Sache werden zu lassen. Der Posaunenchor Rahden sowie Streicher des Sinfonieorchesters Lübbecke sorgten für die instrumentalen Akzente.

Das „tröstende Wort des Herrn für sein Volk“ stellte Pfarrer Udo Schulte in seiner Lesung zum dritten Advent in den Mittelpunkt. Früher wie heute seien Menschen gezwungen, sich aufgrund von Flucht und Vertreibung auf den Weg zu machen. Mit seiner Frage „Würden wir Ihn heute aufnehmen?“ regte er zum Nachdenken an.

+ Als großer Chor beeindruckten die Kantorei Rahden und der Kirchenchor Mennighüffen gemeinsam. © Anja Schubert Mit „In das Warten dieser Welt“ machten die Kantorei und der Kirchenchor Mennighüffen einen stimmungsvollen Auftakt und zeigten im Wechsel mit den übrigen Akteuren ihr gesangliches Können. Mit „Christus ist gekommen“ und „In der Nacht von Bethlehem“ war der Chor „Horizonte“ ein Garant für die weichen und zarteren Klänge.

Geballte Manneskraft spiegelte sich in den Stücken des Männergesangvereines „Liedertafel“ wider, die unter anderem mit „Hört der Engel helle Lieder“ und „Das ist der Tag des Herrn“ die Kirche stimmgewaltig erfüllten.

Punktgenaue Akzentuierungen, stimmliche und instrumentale Reinheit und damit ein facettenreiches Klangfarbenspiel bot die Kantate „Nun kommt der Heiden Heiland“ mit Alt-, Sopran-, Bass- und Tenor-Soli, Streicheruntermalung und Chorrahmung.

Während sich im dicht gefüllten Kirchenschiff Klang- und Singgenuss entfaltete, zelebrierten Kantor Thomas Quellmalz, der auch die Gesamtleitung innehatte, und Ehefrau Susanne nicht nur auf der Empore „fliegende Wechsel“. Von der Orgel zum Dirigieren der Streicher des Lübbecker Symphonieorchesters, eigene Gesangssoli sowie das Leiten der Chöre im Altarraum – insbesondere Thomas Quellmalz legte an diesem Abend wohl so einige Kilometer musikalisch erfolgreich zurück. Nicht umsonst sprach Pfarrer Udo Schulte dem Ehepaar Quellmalz einen ganz besonderen Dank für sein Engagement aus, mit den Beteiligten ein solch harmonisches Klangerlebnis geschaffen zu haben.

Nicht nur die Chormitglieder bewiesen viel Sangesfreude, auch die Zuhörer unterstrichen ihren Willen, zum Gelingen des Adventskonzertes beitragen zu wollen. Spätestens mit dem gemeinsamen „Tochter Zion“ aller Akteure zum Ausklang hatte sich ein warmes, weihnachtliches Gemeinschaftsgefühl eingestellt.