Polizei kontrolliert 180 Radler

Beamte loben Verkehrsteilnehmer

+ © dpa Die Polizei hat am Mittwochmorgen Radfahrer in Rahden, Espelkamp und Lübbecke kontrolliert und lobt deren verkehrsgerechtes Verhalten. © dpa

Rahden/Espelkamp/Lübbecke - Bei gezielten Kontrollen von Radfahrern hat die Polizei in Rahden, Espelkamp und Lübbecke am Mittwoch rund 180 Fahrradfahrer überprüft. 28 der überprüften Personen mussten ein Verwarnungsgeld bezahlen, in 30 Fällen blieb es bei einer Ermahnung, berichtet die Polizei über ihre Aktion.

Am häufigsten, 18 Mal, mussten die Einsatzkräfte einschreiten, da Beleuchtungsmängel vorlagen. Aber auch einige Autofahrer wurden zur Kasse gebeten, da sie entweder nicht angegurtet waren oder während der Fahrt telefonierten.

Besonders positiv fielen den Ordnungshütern die Radfahrer am Schulzentrum Am Brullfeld in Rahden auf. Fast alle verhielten sich vorschriftsmäßig und benutzten sogar die richtige Radwegseite, so die Beamten. Lediglich ein Radfahrer hatte kein Licht und bei zwei Kindern war das Rücklicht des Rades defekt. Einsatzleiter Ulrich Hovemeyer fand daher lobende Worte: „Ich habe selten eine Kontrollstelle erlebt, an der sich so viele Radfahrer derart verkehrsgerecht verhielten.“

Ausreichende Beleuchtung lebenswichtig

Gerade eine mangelhafte Beleuchtung und das Benutzen des falschen Radweges begegnen den Polizisten alltäglich bei ihrer Arbeit. Besonders in der dunklen Jahreszeit ist eine ausreichende Beleuchtung und das Tragen von reflektierender Kleidung nach Ansicht der Beamten für Radfahrer, aber auch für Fußgänger, lebenswichtig.

In diesem Jahr ereigneten sich kreisweit bis Ende Oktober bereits 850 Verkehrsunfälle mit Personenschaden. An 229 dieser Unfälle war ein Radfahrer beteiligt, der verletzt oder getötet wurde. In Rahden verunglückten in diesem Zeitraum 13, in Espelkamp 20 und in Lübbecke 19 Radfahrer, heißt es im Polizeibericht.