Aktiv aufklären statt Spuren verwischen

Kommentar zum Thema NS-Vergangenheit

Ein Kommentar von Katharina Schmidt. Der Rahdener Rat hat sich gegen einen Distanzbeschluss bezüglich der Ehrenbürgerschaft von Professor Carl Langhorst ausgesprochen. Gut, dass der Entschluss gefallen ist. Denn anstatt weiter darüber zu diskutieren, ob eine alte Fehlentscheidung mit einem bürokratischen Kniff glattgebügelt werden muss, sollte sich die Politik darauf konzentrieren, aktiv über Verbrechen der Vergangenheit aufzuklären.

+ © Katharina Schmidt Dass Langhorst die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde, liegt rund 80 Jahre zurück. Dass sie mit seinem Tod erloschen ist, mehr als 60. Erneut aufkeimendes rechtsradikales Gedankengut ist hingegen eine aktuelle und besorgniserregende Entwicklung, der entgegengewirkt werden muss. Mit einem Distanzbeschluss, der für die meisten Rahdener höchstens eine Schlagzeile in den Nachrichten wäre, gelingt das nicht. Wichtig ist, nicht die Augen zu verschließen und die NS-Geschichte aufzuarbeiten. Deswegen wäre es falsch, die Prof.-Langhorst-Straße umzubenennen. Das hieße nur, Spuren zu verwischen.

Es gibt zu denken, dass der Fall Langhorst erst durch Recherchen einer Schülerin angestoßen werden musste. Zuvor hatte es jahrzehntelang niemanden interessiert. Und es wird jahrelang auch niemanden mehr interessieren, wenn nicht etwas passiert. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Informationsschild unter dem Straßenschild, dass über den Künstler und Nazi Langhorst informiert? Oder einer Infoveranstaltung über den Einfluss natzionalsozialistischer Kunst?

Bei all dem, was Rahden sowohl in den Bereichen Heimatarbeit als auch interkulturelle Zusammenarbeit leistet, gibt es sicherlich viele Optionen. An Zeit und Willen sollte es ebenfalls nicht mangeln – immerhin haben die Ratsmitglieder etliche Stunden damit verbracht, über einen Distanzbeschluss zu debattieren, der dem Vergessen nicht vorgebeugt und allenfalls auf dem Papier politische Korrektheit bescheinigt hätte.

Das jährliche Gedenken an das Novemberpogrom und die Stolpersteine sind gute Beispiele für eine effiziente Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Daran kann Rahden anknüpfen.

Denn was zählt ist, dass rechter Gesinnung kein Raum gegeben wird. In dem Punkt waren sich alle Ratsmitglieder einig. Bleibt zu hoffen, dass sie die richtigen Konsequenzen aus der langen Diskussion ziehen und nicht glauben, dass die NS-Vergangenheit in Rahden zusammen mit dem Fall Langhorst ad acta gelegt werden kann.

Lesen Sie dazu den Artikel „Kein Distanzbeschluss, kein neuer Straßenname"

Rubriklistenbild: © Katharina Schmidt