Kein Distanzbeschluss, kein neuer Straßenname

Rat diskutiert über Ehrenbürgerschaft von Professor Carl Langhorst

+ Umstrittener Künstler: Das Porträt von Carl Langhorst hängt noch heute in der Marktschänke.

Rahden - In Rahden gab es in den vergangenen Monaten intensive Diskussionen über Professor Carl Langhorst. Bis zu seinem Tod im Jahr 1950 war der nationalsozialistische Maler und Dichter Ehrenbürger Rahdens. Der Stadtrat hat sich jetzt dafür entschieden, sich von dieser Auszeichnung nicht per Beschluss zu distanzieren. Auch die nach dem NSDAP-Mitglied benannte Prof.-Langhorst-Straße soll ihren Namen behalten.

Damit folgte die Mehrheit des Rates einem Beschlussvorschlag von Bürgermeister Dr. Bert Honsel. „Vorliegend war Professor Carl Langhorst weder ein Nazi-Funktionär noch hat er nach hiesigem Kenntnisstand nationalsozialistisch geprägte Verbrechen begannen“, argumentierte der Verwaltungschef gegen einen Distanzbeschluss. Er verschweigt nicht, dass Gedichte von Carl Langhorst nationalsozialistisches Gedankengut beinhalteten. Die Ehrenbürgerschaft sei jedoch dem malenden Künstler gewidmet gewesen.

Anwohner stünden Umbenennung kritisch gegenüber

Zu einer möglichen Straßenumbenennung schreibt Honsel: „Mit einer Straßenumbenennung kann aber die nationalsozialistische Geschichte Deutschlands weder repariert, gesäubert noch gereinigt werden.“ Wichtiger sei es, sich mit der Vergangenheit Deutschlands zu beschäftigen und für die Bedeutung von Straßennamen als Symbol der Geschichtspolitik zu sensibilisieren. Darüber hinaus stünden die meisten Anwohner einer Umbenennung kritisch gegenüber.

Gegen Honsels Beschlussvorschlag stimmten Marion Spreen (SPD) sowie Winrich Dodenhöft und Wolfgang Henke (Grüne). Dodenhöft schlug zynisch vor, ein nationalsozialistisches Gedicht von Langhorst neben dessen Porträt in der Marktschänke einzurahmen. Die Grünen forderten einen Distanzbeschluss ebenso wie Spreen.

Die SPD-Frau bezeichnete Langhorst als „geistigen Brandstifter“. „Wer sich nicht distanziert, der akzeptiert“, sagte sie. „Diese populistischen Äußerungen gehen mir auf den Senkel“, meinte Honsel daraufhin. Ihm Verharmlosung vorzuwerfen, sei eine Unverschämtheit. Er fragte Spreen, ob sie ihn in die rechte Ecke stellen wolle. Spreen versicherte später, dass das nicht ihre Absicht sei, und entschuldigte sich.

Beschlussvorschlag sei „gut, stark und unterstützenswert“

Die anderen SPD-Mitglieder, CDU, FWG, FDP und UfR unterstützten Honsels Meinung. Friedrich Schepsmeier (SPD) bezeichnete den Beschlussvorschlag des Bürgermeisters als „gut, stark und unterstützenswert“. Allerdings schlug er vor, zusätzlich offiziell Bedauern über die NS-Zeit in Rahden auszudrücken. Einen Formulierungsvorschlag las er vor. Darin steht unter anderem, dass der Rat bedauere, dass Langhorst die Ehrenbürgerschaft angetragen und eine Straße noch nach dem Zweiten Weltkrieg nach ihm benannt worden sei. Außerdem heißt es: „Gegen das Vergessen müssen wir uns mit diesem Stachel auseinandersetzen, ziehen werden wir ihn nicht können.“

Seine kurzfristig eingebrachten Ergänzungen konnte Schepsmeier nicht durchsetzen. Mitglieder der CDU störten sich an folgender Passage: „Den Rat beschämt, dass auch sehr viele Bürger Rahdens und der späteren eingemeindeten Dörfer die Nationalsozialisten und ihr menschenverachtendes Gedankengut unterstützt haben.“ Wilhelm Kopmann meinte, er wolle über seine Vorfahren keinen Stab brechen. Gundel Schmidt-Tschech (UfR) kritisierte außerdem, dass Schepsmeier bei seiner Ergänzung die Verlegung von Stolpersteinen in Rahden anspricht. Diese mit dem Fall Langhorst in Verbindung zu bringen, hielzt sie nicht für angebracht.

Dorothee Brandt: Letztlich gebe es kein richtig oder falsch

Hans-Eckhard Meyer (FDP) schlug eine Vertagung vor. Er finde den Beschlussvorschlag des Bürgermeisters zwar sehr gut, ein gespaltener Rat werde dem Thema allerdings nicht gerecht. Guido Peitsmeier (CDU) betonte ebenfalls, dass Einigkeit ein wichtiges Signal sei. Schepsmeier sagte schließlich, dass auch er dem Vorschlag des Bürgermeisters zustimmen könne – er habe nur das Bedürfnis gehabt, mit seiner Ergänzung Klarheit zu schaffen.

Letztlich gebe es kein richtig oder falsch, gab Dorothee Brandt als jüngstes Ratsmitglied zu bedenken. Sich nicht zu distanzieren, heiße nicht, einer rechten Gesinnung Raum zu geben. „Wir sitzen hier und schreiben unsere Geschichte neu. Und ich finde es nicht gut, eine Geschichte, die geschrieben ist, zu ändern“, stellte Brandt klar.

