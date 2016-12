Junge Akteure erfreuen zahlreiche Senioren

Rund 70 Kleinendorfer erleben kurzweiligen Nachmittag und treffen Bekannte

+ Die Tonleiterspatzen von Sabine Matthäus luden als Weihnachtswichtel zum Zuhören und Mitsingen ein. - Foto: Schubert

Rahden - Weihnachtszeit – das ist die Zeit der Kerzen und des stimmungsvollen verträumten Lichterscheins, die Zeit von Geschichten und Erzählungen, die Zeit, die Wärme unter die Menschen bringt, und diese enger zusammenrücken lässt. So auch am Samstag, als rund 70 Kleinendorfer über 70 Jahren im Rahdener Gemeindehaus zur traditionellen Adventsfeier zusammenkamen. Erneut fand die Zusammenkunft mit unterhaltsamem Programm großen Anklang bei den Senioren.

„Diese Weihnachtsfeier ist bei den Kleinendorfern sehr beliebt, besonders bei alleinstehenden älteren Menschen, aber auch bei Ehepaaren. Denn hier trifft man viele Freunde und Bekannte“, wusste Ortsvorsteherin Ulla Thelemann, die gemeinsam mit Pfarrer Udo Schulte die Gäste willkommen hieß. Gerade in der dunklen Jahreszeit gingen die Senioren weniger vor die Tür, um Abwechslung zu finden, meinte Thielemann und sagte weiter: „Hier in der munteren Runde können sich alle entspannt auf das Weihnachtsfest einstimmen.“ Der anfangs dunkle, nur in Kerzenschein gehüllte Saal des Gemeindehauses tat mit seiner Atmosphäre sein Übriges.

Mit viel Musik und jungen Akteuren ging es dann in den Nachmittag. Denn die Tonleiterspatzen von Sabine Matthäus hatten ihr Kommen zugesagt und luden mit einem Weihnachtsmedley zum Zuhören und generationenübergreifenden Singen ein. Mit dem Lied „Der erste Stein“, ursprünglich anlässlich der Grundsteinlegung der Espelkämper Realschule komponiert, präsentierten sie ein Lied über den Zusammenhalt und das Entstehen neuer Freundschaften. „Der Song ,Herzen sind farbenblind’ ist zudem als Projekt mit Austauschschülern aus Ungarn und Tansania an der Espelkämper Sekundarschule einstudiert worden“, informierte die Chorleiterin das Publikum. Matthäus stellte zudem mit drei Jugendlichen eine Abordnung der neuen Formation „Leon und die crazy Popgirls“ vor.

Nach dem Genuss der reich gedeckten Kaffeetafel, für die die Damen des Deutschen Roten Kreuzes verantwortlich zeichneten, erwartete die Gäste ein bunter Geschichtenreigen zum Schmunzeln und Nachdenken. Als Vorleser konnte Ulla Thielemann erneut Kleinendorfer Ratsmitglieder gewinnen. Carsten Zimmermann unterhielt mit der „Geschichte von den ungleichen Zwillingen“. Diese ermutigte, das Positive nicht aus den Augen zu verlieren und mit Gelassenheit, Kreativität und Lebensfreude durch das Leben zu gehen.

Heiter präsentierte im Anschluss Thorsten Klein eine Satire aus dem „Anti-Weihnachtsprogramm“ von Hans Scheibner. Der trockene Humor des Kabarettisten ließ die Zuhörer in kuriose Szenen eintauchen, die auch schonmal die schönste Zeit des Jahres zum Albtraum werden lassen. Denn was ist, wenn im größten Vorweihnachtstrubel plötzlich der Nachbar vor der Haustür steht, um dem Weihnachtsstress im eigenen Hause zu entfliehen?

Mit einer Geschichte vom Schenken und beschenkt werden warf Ulla Thielemann einen Blick zurück auf das Weihnachtsfest früherer Zeiten, ohne jedoch das Hier und Jetzt außen vor zu lassen.

Voller Flexibilität und ganz auf die musikalischen Wünsche der Gäste eingestellt, hatte sich der Posaunenchor Rahden, der in der zweiten Hälfte des geselligen Nachmittages die gemeinsam angestimmten Weihnachtslieder mit erhabenen Klängen untermalte. Anregungen gab es aus dem neuen Liederheft, das Pfarrer Schulte, der zudem eine kleine Andacht hielt, kurz vorstellte. Rund 90 Advents- und Weihnachtslieder hat die Kirchengemeinde darin passend zur Jahreszeit und den Veranstaltungen neu zusammengestellt. - Art