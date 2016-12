Engel, Ponys und Schneemänner erobern Herzen

Reitverein Pr. Ströhen

Pr. Ströhen - Während sich draußen der Dezember am dritten Adventswochenende nass und trübe zeigte, ließen die Aktiven des Reitervereins Pr. Ströhen die Gäste in der Reithalle in eine Winter- und Weihnachtswelt eintauchen. Unter dem Motto „Von Klein bis Groß – im Reiterverein Pr. Ströhen ist immer was los“ rückten sie bei einem weihnachtlichen Tag der offenen Tür die unterschiedlichen Facetten des Pferdesports in den Mittelpunkt.

Mit ihrem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie wussten kleine und große Reiter und Voltigierer zu begeistern. Kleine Engel und Nikoläuse auf niedlichen Ponys eroberten die Herzen des Publikums ebenso wie tanzende Schneemänner. Auch die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft hatten ihren großen Auftritt. Mit ihren akrobatischen Übungen auf dem Pferderücken brachten sie Groß und Klein zum Staunen.

Andere Pferdesportler zeigten ihre Bahnfiguren zu der liebevoll erzählten Geschichte „Der Regenbogenfisch feiert Weihnachten“. Mut und Vertrauen verlangte der Ritt über Hindernisse und durch Feuer und Rauch. Aber auch zum Schmunzeln war im Programm etwas dabei.

+ Weihnachtliche Wesen verzauberten am dritten Adventssonntag mit einem abwechslungsreichen Programm die Gäste in der Pr. Ströher Reithalle. - Fotos: Rohlfing

Alle Schaubilder gemeinsam zeigten, wie vielseitig die Ausbildung mit und auf dem Pferd ist und wie viel Spaß damit verbunden ist. Spätestens bei dem bekannten Weihnachtslied „All I want for Christmas“ von Mariah Carey war auch dem letzten Gast klar, den Aktiven im Reiterverein Pr. Ströhen, egal ob drei Jahre alt oder Ü40, ist der vierbeinige Partner Geschenk genug. Mit „Alle Jahre wieder“ ließen Akteure und Gäste den Nachmittag gemeinsam ausklingen.

Dann endlich zog, vor allem von den Kindern sehnsüchtig erwartet, der Weihnachtsmann mit seiner Kutsche in die Reithalle ein und verteilte kleine, süße Gaben.

Den mit viel Liebe zum Detail gestalteten Nachmittag organisiert haben Gesine Behning, Alina Brune, Susi Flade-Brune, Dörte Halve, Sandra Hosp, Ann-Kathrin Klasing, Christine Moormann, Dörte Paulussen, Angela Thielemann, Stephanie Vatthauer und Simone Verbarg-Wüllner. Durch das Programm führte August-Wilhelm Schmale.

SoR