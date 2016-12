Überfälle auf Spielotheken und Postfiliale

Rahden und Hüllhorst

+ © Polizei Bei dem Einbruch in die Postfiliale richteten die Täter nicht unerheblichen Schaden an. © Polizei

Rahden - Zu einem Einbruch in eine Spielothek an der Weher Straße in der Nähe des Kinos in Rahden wurde die Polizei am Freitag in den frühen Morgenstunden gerufen. Dieser Einbruch weist Parallelen zu einem Einbruch in Hüllhorst auf. Bereits in der Nacht zuvor kam es außerdem zu einem Einbruch in eine ebenfalls an der Weher Straße gelegenen Postfiliale.

Anwohner hatten um kurz vor 4.30 Uhr mehrere verdächtig wirkende Männer bemerkt und einen auf der Weher Straße in östliche Richtung flüchtendes Fahrzeug beobachtet. Bei der Spielothek hatten die Unbekannten laut Polizei an der Südseite des Gebäudes die Scheibe einer Tür eingeschlagen. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie einen Automaten, den sie in einen Wagen luden. Bei diesem Fahrzeug könnte es sich nach Zeugenaussagen um einen silber- oder beigefarbenen Kombi oder Kastenwagen gehandelt haben. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge könnten bis zu vier Personen an dem Einbruch beteiligt gewesen sein.

Bei dem Einbruch in die Postfiliale in der Nacht zu Donnerstag entwendeten Unbekannte dort offenbar zur Abholung aufbewahrte Pakete. Zudem durchwühlten die Diebe Schubläden. Dabei richteten sie nicht unerheblichen Schaden an. Die Kasse und auch der Tresor blieben hingegen unversehrt. Zuvor hatten die Kriminellen das Schloss am Zufahrtstor geknackt und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. An der Rückseite des Gebäudes hebelten sie dann eine Tür auf.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei ihr unter Telefon 05741/2770 zu melden.

Spielothek an der Hauptstraße in Hüllhorst ebenfalls überfallen

Der Einbruch in die Rahdener Spielothek weist laut Polizei Parallelen zu einem gleichgelagerten Einbruch in eine Spielothek an der Hauptstraße in Hüllhorst auf, zu der die Beamten am Freitag in den frühen Morgenstunden gerufen wurden.

Ein Anwohner wurde demnach gegen 3.40 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und hatte zwei Männer beobachten können, die in einen möglicherweise silberfarbenen Kombi einstiegen und flüchteten. Wie sich später herausstellte, hatten die beiden Einbrecher zuvor ihr Fahrzeug rückwärts vor das Gebäude geparkt. Dann schlugen sie die Scheibe der Eingangstür ein und versuchten, einen in den Räumlichkeiten aufgestellten Geldwechselautomaten zu entwenden. Der Abtransport mithilfe eines Rollwagen scheiterte aber. Die beiden etwa 1,70 bis 1,80 Meter großen Männer trugen laut des Zeugen Jeanshosen.

Die Polizei bittet Zeugen sich bei ihr unter Telefon 05741/2770 zu melden.