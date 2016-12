Anwohner im Rahdener Osten fühlen sich überfahren

Bauausschuss entscheidet sich für die Werkstraße der Firma Meierguss in Rahden

+ Sabine Warner (stehend mit Mikro) und weitere betroffene Anwohner ergriffen in der Sitzungsunterbrechung das Wort und kritisierten die Pläne der Firma Heinrich Meier, die aus einem Teilbereich der Gemeindestraße Auf der Welle eine Werkstraße machen möchte. - Foto: Bokelmann

Rahden - Vor eine schwierige Entscheidung stellt der Antrag der Firma Heinrich Meier Eisengießerei die Politik. Das Unternehmen hatte bereits im Herbst 2014 die Einziehung der Straße Auf der Welle beantragt, um seine beiden Betriebsgelände im Rahdener Nord-Osten zu vereinen. Gestern Abend beschäftigten sich die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses erneut mit dem Thema und votierten am Ende bei einer Gegenstimme für den Startschuss der Einrichtung einer Werkstraße vom Abschnitt Weher Straße bis Einmündung Lange Reihe.

Das öffentliche Wohl spreche für diese Einziehung, hatte Bürgermeister Dr. Bert Honsel zu Beginn der fast zwei Stunden währenden Diskussion betont. Bei der Firma handele es sich um einen Führer in der Kanalgussbranche, so Honsel. Neben den erheblichen Steuereinnahmen für die Stadt hingen auch zahlreiche Arbeitsplätze am Standort, der ohne die Werkstraße nicht länger zukunftsfähig sei. Darauf machte Geschäftsführer Andreas Rehmer aufmerksam.

Dem Ausschussvorsitzenden Wilhelm Kopmann war bewusst, dass die Werkstraße „für die Anwohner einschneidende Veränderungen bringt“. „Wir müssen beide Seiten sehen“, ergänzte Bianca Winkelmann (CDU): auf der einen Seite ständen die Schulwegsicherung und das Unternehmen, auf der anderen Seite die Anwohner. „Wir können keine Bedingungen an die Entscheidung knüpfen“, erinnerte Winkelmann an den Vorschlag zu einer Eisenbahnquerung. Nun soll ein Verbindungsweg für Radfahrer und Fußgänger dafür sorgen, dass die Umwege nicht allzu lang werden.

Ihrer Kritik machten einige Anwohner der Straße Stellerloh in einer Sitzungsunterbrechung Luft. „Warum werden wir so überfahren?“, fragte Hans-Günther Meyer. Er vermutete, dass die Verwaltung unter Druck stehe und die Verluste aus dem Polipol-Wegzug kompensiere wolle. „Der Industriekklotz Meierguss passt nicht mehr in das Mischgebiet“, unterstrich Meyer mit einem Seitenhieb auf die Entwicklung des heimischen Unternehmens. „In Rahden passiert doch alles scheibchenweise“, schloss sich eine andere Anwohnerin an. So werde Meierguss nach der Werkstraße weiter ausbauen, mutmaßte sie.

„Wir wollen uns langfristig absichern und qualifizierte Arbeitsplätze sichern“, erklärte Rehmer die Motivation der Firma für den Antrag. Eine Erweiterung sei derzeit nicht vorgesehen, jedoch eine Hallenerweiterung nicht auszuschließen. „Die Einziehung ist wirtschaftlich unverzichtbar“, sagte der Meierguss-Geschäftsführer weiter. Andernfalls bestehe ein Nachteil gegenüber dem Produktionsstandort in Limberg. Aus der Sicht des Unternehmens seien nur wenige von den Umwegen betroffen und die Mehrbelastung zumutbar, so Rehmer. „Es kommen nicht alle zu ihrem Recht“, führte Gundel Schmidt-Tschech (UfR) aus. Sie sah allerdings eine „Wertverbesserung der Grundstücke“, denn die Verkehrsbelastung nehme mit der Einziehung der Straße Auf der Welle ab.

Die Eisengießerei schlägt den Anliegern Entlastungsmaßnahmen vor und will diese im Rahmen einer Infoveranstaltung mit den Betroffenen erläutern. „Wir werden die Kosten übernehmen“, sicherte Andreas Rehmer zu, dass keine finanziellen Belastungen auf die Privatpersonen zukommen werden.

Die veränderten Verkehrsströme nach Einziehung der Straße als Werkstraße hatte zuvor Diplom-Ingenieur Manfred Ramm vorgestellt. Bericht folgt. - abo