Lkw-Anhänger mit Spirituosen brennt ab

Petershagen - Ein voll beladener Lkw-Anhänger geriet am frühen Mittwochmorgen auf der B 61 in Höhe Eldagsen in Brand. Dabei wurden rund 9000 Flaschen mit Spirituosen zerstört.

Die Zugmaschine konnte der 38 Jahre alte Lkw-Fahrer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen, berichtet die Polizei. Während der Löscharbeiten musste der Eldagser Wilhelmsweg für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten den ganzen Vormittag an. Der Verkehr wurde an der Unglücksstelle vorbeigeleitet.

Der Fahrer einer Mindener Spedition fuhr gegen 2.25 Uhr mit dem laster auf der B61 in Richtung Bremen. Die Fracht seines Gespanns bestand aus rund 19.500 Schnapsflaschen. In Höhe der Eldagser Dorfstraße bemerkte er Flammen an der linken Anhängerseite.

Er stellte sein Gefährt am rechten Fahrbahnrand ab, koppelte den Anhänger ab, und fuhr die Zugmaschine einige Meter vor. Kurz danach stand der Anhänger in gesamter Ausbreitung in Flammen.

Löschgruppen der ortsansässigen Feuerwehren brachten anschließend den Brand unter Kontrolle. Dabei musste die Bundesstraße bis gegen 4.30 Uhr komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Die genaue Höhe des Schadens wurde von der Polizei noch nicht ermittelt, wird aber von den Beamten auf rund 60.000 Euro geschätzt.

Ursächlich für den Brand ist nach Angaben der Polizei vermutlich ein technischer Defekt an der linken Achsenseite des Anhängers.