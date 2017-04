Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß 

Minden - Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Freitag in Minden schwer verletz.

Ein 81-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto die Königstraße in Richtung Hahlen und geriet in Höhe Möbel Boss auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Der Rentner kollidierte mit dem Fahrzeug eines 34-Jährigen. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und es entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

