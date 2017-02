Überfall auf Taxifahrer: 60-Jährigen mit Messer bedroht

Hüllhorst - Ein Überfall auf einen 60-jährigen Taxifahrer hat sich in der Nacht zu Sonntag am Meisenweg in Hüllhorst ereignet. Der für ein Lübbecker Unternehmen tätige Mann wurde dabei mit einem Messer bedroht und dessen Geldbörse geraubt, teilt die Polizei mit.

Der Taxifahrer gab gegenüber den alarmierten Polizisten an, dass er von seiner Zentrale den Auftrag erhalten hatte, zum Meisenweg nach Hüllhorst zu fahren. Als er gegen 1.40 Uhr nach rechts von der Hauptstraße abgebogen sei, habe sich ein am Straßenrand stehender 25 bis 30 Jahre alter und zirka 1,65 Meter großer Mann bemerkbar gemacht. Während dieser ihn von der Beifahrerseite angesprochen habe, hätten plötzlich zwei dunkel bekleidete Männer die Fahrertür geöffnet und ihn mit einem Messer bedroht. Ihre Gesichter hatten die Räuber mit Wollmasken samt Sehschlitzen verhüllt. Einer der Männer hätte dann seine im Fahrzeug deponierte Geldbörse entwendet. Das Opfer blieb unverletzt.

Die Polizei geht davon aus, dass der Taxifahrer von den Räubern bewusst in den abseits der Hauptstraße gelegenen Meisenweg gelockt wurde. Die Seitenstraße ist nur schwach beleuchtet. Zudem gingen die Männer offenbar davon aus, dass sich dort zu dieser Zeit niemand aufhielt.

Die Ermittler hoffen, dass das Trio entlang der Hauptstraße von Autofahrern oder anderen Zeugen vor oder nach dem Überfall bemerkt wurde. Möglicherweise hatten die Männer in der weiteren Umgebung zur Einmündung ein Fahrzeug abgestellt. Hinweise werden von den Beamten erbeten unter Telefon 05741/2770.

(ungefähre Ortsangabe)

Rubriklistenbild: © imago/Symbolbild