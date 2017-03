Staatsanwaltschaft beantragt Obduktion der Glacis-Leiche

Minden - Nach dem Fund einer männlichen Leiche im Glacis in Minden am Samstagmorgen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld zur Klärung der Todesumstände eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Der zuletzt in Minden wohnhafte 39-jährige Mann war von Passanten am Morgen in der Nähe der Bastau leblos aufgefunden worden, berichtet die Polizei. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Die Leiche habe keine äußerlichen Verletzungen aufgewiesen. Da bei der Person ein Ausweisdokument gefunden wurde, konnte die Polizei die Identität des Mannes zweifelsfrei feststellen.

ml

