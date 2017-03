Leiche im Glacis am Samstagmorgen entdeckt

Minden - Im Glacis in der Nähe der Bastau ist eine Leiche am Samstagmorgen entdeckt worden. Passaten hatten einen leblosen Mann gefunden und gegen 8.15 Uhr die Polizei informiert. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Beamte der Mindener Kriminalwache nahmen die Ermittlungen auf. Bei der Person handelt es sich ersten Ermittlungen der Polizei zufolge um einen 39-Jährigen, der in einer Wohnung in Minden lebte. In der Nähe des Fundortes lag ein Fahrrad. Ob es zu der Person gehört, ist unklar. Die Untersuchungen der Beamten zu den Todesumständen dauern an.

