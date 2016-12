Große Ehre für die Landfrauen der Region

Kreis Minden-Lübbecke vergibt Preis für ehrenamtliches Engagement / 150 Gäste bringen Wertschätzung zum Ausdruck

+ Die Landfrauen nahem den Förderpreis von Landrat Dr. Ralf Niermann entgegen. - Foto: Mirjana Lenz / Kreis Minden-Lübbecke

Minden-Lübbecke - Der Förderpreis für ehrenamtliches Engagement des Kreises Minden-Lübbecke stellt das Wirken von Menschen heraus, die sich zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Alle zwei Jahre vergibt der Kreis diese Auszeichnung. In diesem Jahr ging sie an den Landfrauen-Service Minden-Lübbecke-Herford.

Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft brachten bei der Preisverleihung im Kreishaus ihre Wertschätzung zum Ausdruck.

In seiner Laudatio zu Ehren des Preisträgers betonte Landrat Dr. Ralf Niermann, dass der Landfrauen-Service Traditionen des ländlichen Raumes weiterlebe und neu präge. Weiter sagte er laut einer Pressemitteilung des Kreises: „Ich hoffe mit großer Zuversicht, dass Sie noch viele Jahre weiterhin hier in unserem Mühlenkreis so einfallsreich und aktiv die Traditionen des ländlichen Lebens in unser heutiges modernes Leben mitnehmen und, wo möglich, neu interpretieren und damit die Kultur des Kreises weiterentwickeln.“

Neben der Preisverleihung erwartete die Gäste des Abends im Rahmen der Feierstunde ein facettenreiches Programm. Der Posaunenchor Hille unter der Leitung von Karin Gartmann trug zur musikalischen Untermalung bei und Vorleser Wolfgang Hanke regte mit zwei Gedichten zum Thema Ehrenamt zum Nachdenken an.

Zu den Ehrengästen und Gratulantinnen an diesem Abend zählten Regina Selhorst als Vorsitzende des Westfälisch-Lippischer Landfrauenverband (WLLV) und Marlies Klocke, Vorsitzende der Landfrauen Minden-Lübbecke. Beide richteten ihre Grußworte an den Preisträger und betonten die Bedeutung des Ehrenamts.

Mit dem Landfrauen-Service wurde laut dem Kreis im übertragenen Sinne die große Gemeinschaft der Landfrauen geehrt, der es darum geht, Gemeinschaft zu leben, Wissen zu bewahren und weiterzugeben. Diese Gemeinschaft engagiere sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung und für ein lebendiges Zusammensein.

Zum Ende richtete Iris Niermeyer, Vorsitzende des Landfrauen-Service, Dankesworte an das Publikum: „Wir sind ein kleiner Verein mit einem großen Netzwerk. Nicht jede Tätigkeit lässt sich mit Geld aufwiegen. Wir sind ein großartiges Team, das von dem Miteinander profitiert und immer wieder offen ist für Neues. Dabei stehen die Werte der Landfrauenarbeit immer im Vordergrund. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wertschätzung ist uns wichtig und die zwischenmenschlichen Beziehungen stehen bei uns ganz oben. Dieser Preis macht uns Mut weiter zu arbeiten an unseren Projekten. Das Geld können wir gut gebrauchen, genauso wichtig ist Wertschätzung.“

Nach dem feierlichen Teil des Abends waren die Gäste noch dazu eingeladen, die Ehrenamtskultur zu feiern und den Austausch zu pflegen.