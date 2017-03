Autos im Wert von 140.000 Euro gestohlen

Minden - Unbekannte Diebe haben am Wochenende in Minden fünf Autos im Wert von rund 140.000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen bei zwei Autohändlern zu, teilt die Polizei am Dienstag mit.

Zusätzlich verursachten die Unbekannten an drei weiteren Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Von einem Autohaus am Sollingweg stahlen die Diebe in der Nacht zu Sonntag zwei Mazda-6-Limousinen. Drei weitere Auto wurden aufgebrochen, aber nicht mitgenommen.

Ein an der Königstraße ansässiger Händler stellte am Sonntagabend fest, dass drei Fahrzeuge der Marke Nissan fehlten. Hierbei handelt es sich um einen Qashqai und zwei X-Trail. Hinweise nimmt die Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 8866-0 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa