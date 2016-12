Blumenkübel in Volksbank brennt

Polizei sucht zur Klärung nach einem Mann

+ Ein qualmender Blumenkübel im Vorraum der Volksbank an der Bahnhofstraße in Lübbecke sorgte für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Lübbecke - Ein qualmender Blumenkübel im Vorraum der Lübbecker Volksbank-Filiale an der Bahnhofstraße hat am Mittwoch um kurz nach Mitternacht für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Als die Einsatzkräfte beim Geldinstitut eintrafen, war der Vorraum bereits verqualmt, heißt es im Polizeibericht. Die Mitglieder der Feuerwehr brachten den Blumenkübel ins Freie und löschten den kleinen Brand. Die weiteren Räumlichkeiten der Bank waren nicht betroffen. Die Geschäftsstelle öffnete am Morgen wie gewohnt für die Kunden ihre Türen.

Den Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte der fahrlässige Umgang mit einer Zigarette den kleinen Brand verursacht haben. Ein Unbekannter hatte offenbar auf der Suche nach Schutz vor der Witterung am späten Dienstagabend, gegen 23.45 Uhr, den Vorraum der Volksbank betreten. Während der Mann sich dort aufwärmte und rauchte, stieg einige Zeit später plötzlich Rauch aus dem Kübel auf. Statt den Brand zu löschen, verließ der winterlich bekleidete Mann die Örtlichkeit und verschwand. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte schließlich durch die Brandmeldeanlage.

Laut Polizei war der Unbekannte mit einem Anorak samt Kapuze und einem Schal bekleidet und hielt sich nicht zum ersten Mal in dem Vorraum auf. Daher halten es die Ermittler für denkbar, dass der Mann obdachlos sein könnte. Wer eine solche Person kennt oder Angaben zu dessen aktuellen Aufenthalt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 05741/2770 zu melden.