Kapazitätsgrenze ist erreicht

Harting erwirtschaftet Umsatz von 586 Millionen Euro

+ © Bokelmann Harting bleibt weiter auf Wachstumskurs. So lautete die Botschaft der Jahrespressekonferenz, bei der die Unternehmerfamilie, (unten v.l.) Philip Harting, Margrit Harting, Maresa Harting-Hertz und Dietmar Harting, sowie die Vorstände (stehend v.l.) Dr. Michael Pütz, Andreas Conrad und Dr. Frank Brode über das abgelaufene Geschäftsjahr sprachen. © Bokelmann

Espelkamp - Der Wachstumskurs der Harting Technologiegruppe in Espelkamp setzt sich fort. Durch den Umsatzanstieg von 3,4 Prozent auf 586 Millionen Euro gestärkt, plant das Familienunternehmen große Investitionen. Vor allem die Region mit den Standorten in Espelkamp, Rahden und Minden soll profitieren. Die Pläne und umgesetzte Projekte waren gestern Thema der Jahrespressekonferenz in der Harting-Zentrale.

Das neue Logistikzentrum European Distribution Center (EDC) wird im kommenden Jahr einen Schwerpunkt der Investitionen ausmachen. Rund 40 Millionen Euro sollen in den Neubau gesteckt werden, sagte Maresa Harting-Hertz, Vorstand Finanzen und Einkauf und persönlich haftende Gesellschafterin. Allerdings fehlt derzeit die Baugenehmigung für das Projekt an der Fabbenstedter Straße (L 770). Mit dieser sei im Februar oder März zu rechnen, berichtete Espelkamps Bürgermeister Heinrich Vieker. Sobald die Genehmigung vorliegt, kann es losgehen, denn Harting hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Nach einer rund 18-monatigen Bauzeit werden etwa 200 Mitarbeiter in den neuen Hallen arbeiten.

Die geschäftliche Entwicklung bewertete Philip Harting als Vorstandsvorsitzender insgesamt positiv, auch wenn er die verschiedenen Regionen, in denen Harting weltweit tätig ist, differenziert betrachtete. Denn Russland habe für einen großen Umsatzsprung gesorgt. Der Gesamtumsatz liegt mit 586 Millionen Euro laut aktuellem Bericht auf einem „neuen Höchstniveau“. Aufgrund der guten Auftragsentwicklung rechnet Harting auch 2017 mit gutem Wachstum – Philip Harting sprach von fünf Prozent und lenkte den Blick auf die anziehenden Märkte in den USA, Großbritannien und Asien. „Süd- und Osteuropa schwächeln im Vergleich dazu ein wenig“, so der Vorstandsvorsitzende.

Besonders freut sich die Unternehmerfamilie, dass die Technologiegruppe bei der Hannover Messe 2017 ihr 70-jähriges Bestehen feiern kann. Als Highlight des vergangenen Geschäftsjahres nannte Harting neben dem Relaunch der Steckverbinder die digitale Transformation.

Andreas Conrad vom Produktionsvorstand sieht, dass die digitale Transformation „mit Tempo vorangetrieben wird“. Vor allem die Mitarbeiter müssten durch Schulungen stets weitergebildet werden. Dazu dient laut Conrad das E-Learning sowie aktuell der digitale Adventskalender mit Informationen hinter jedem Türchen.

Die Harting Technologiegruppe beschäftigt weltweit 4 286 Personen. „Innerhalb von einem Jahr haben wir 58 neue Stellen im In- und Ausland geschaffen“, sagte Dr. Michael Pütz, Vorstand Personal, Werksanlagen und Recht. Im kommenden Jahr sollen weitere 80 Mitarbeiter hinzukommen. Die Lehre und das dafür eingerichtete Ausbildungszentrum NAZHA habe eine überregionale Anziehungskraft, so Pütz. Zum 30. September wurden ihm zufolge insgesamt 162 Azubis und duale Studenten in 22 Berufen ausgebildet. Zuletzt haben die technischen Berufe zugenommen und auch künftig will sich Harting auf die Digitalisierung ausrichten.

Dr. Frank Brode, Vorstand Neue Technologien, erinnerte, dass Harting den Wandel mit Kooperationspartnern gestalte. So sei das Familienunternehmen seit Jahren Mitglied in Gremien, Verbänden und Organisationen. Auch die Hochschulen arbeiten eng mit Harting zusammen.

Neben der digitalen Transformation ist die Elektromobilität ein wichtiges Feld. „Wir wurden mit unseren spezifischen Lösungen im November als Direktlieferant für den VW-Konzern ausgewählt“, unterstrich Philip Harting. Daher soll der rumänische Standort in Sibiu erweitert werden. Gestärkt werden sollen auch die Produktionsstätten in Indien sowie in Mexiko. Harting-Hertz sprach für das nächste Jahr von einem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro. Ein Großteil der Investitionen 2016 (47 Millionen Euro) floss in die Anlagen sowie die EDC-Vorleistungen.

„Alle Bereiche sollen ihre Bestleistungen erbringen“, erklärte die Generalbevollmächtigte Gesellschafterin Margrit Harting das Harting-Motto „Pushing Performance“. Nur so seien auch die zahlreichen Auszeichnungen zu erklären, die das Unternehmen für die Teilnahme an diversen Audits bislang erhalten hat.

abo