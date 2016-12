Glitzer, Lichter und Musik

80 Aussteller beim winterlichen Schlossvergnügen auf Schloss Benkhausen

+ Bei Einbruch der Dunkelheit kam die Atmosphäre der Budenstadt auf dem Schlossgelände gleich doppelt gut rüber. Die Besucher flanierten zwischen den Hütten und stimmten sich aufs Fest ein. - Fotos: Frensing

Espelkamp - Die kleine Eva hatte ihren Spaß. Janike Beste und Christina Schlüter hatten zum Laternenbasteln eingeladen. Zusammen mit Papa Alex und Oma Marita hatte sie ihre Laterne mit vielen bunten Sternen gestaltet. Jetzt noch die Halterung und dann schnell nach draußen. Dort hatten sich bereits viele Kinder vor dem Eingang zum Herrenhaus versammelt. Bines Tonleiterspatzen und Schüler der Birger-Forell-Schule stimmten die Kinder mit einem Lied ein und dann zog die Schar unter Leitung Sabine Matthäus und der Begleitung vieler Eltern mit ihren Laternen übers Gelände.

Der Laternenumzug war einer der Höhepunkte des Winterlichen Schlossvergnügens auf Schloss Benkhausen. „Sternenglanz und Feuerschein“ hatten die Veranstalter vom Geschichtsverein Benkhausen den Weihnachtsmarkt getauft und was entspricht diesem Motto mehr als ein farbenfroher Laternenumzug. Viele bunte Lichter gaben dem Schloss ein festliches, stimmungsvolles Ambiente. Bereits am Eingang hatte Martin Rotter den Feuerkorb kräftig eingeheizt. Der Gestringer hatte einen Stand mit Weihnachts-Deko aus Stahl für den Garten. Sterne mit Schweif und Weihnachtsbäume leuchteten weit in die Dunkelheit.

Im Innenhof waberten verlockende Düfte von gebrannten Mandeln und anderen Leckereien, Punsch, Glühwein und Feuerzangenbowle. Insgesamt 80 Aussteller präsentierten ihre Angebote in kleinen Markthütten und im Ausstellungszelt, wo die Stände zum gemütlichen Rundgang durch die Weihnachtswelt einluden. Glitzernder Schmuck und hochwertige Lederwaren, Seifen und Öle, Dekoratives für Haus und Garten, Strickwaren und Gehäkeltes, Marmeladen und kostbare Gewürze – es gab nichts, was es nicht gab.

„Wir haben eine Reihe neuer Händler“, verriet Kirsten Beste vom Geschichtsverein. Eine davon war Anna-Lena Harnisch mit einer Produktauswahl ihrer Sattlerei. „Ich bin angeschrieben worden, ob ich ausstellen wollte – und da bin ich“, sagte sie lächelnd und war bereits am Samstagnachmittag ganz zufrieden. Gleich nebenan präsentierte die Barre Brauerei ihre Spezial-Editionen wie Eisbock und das neue Porter Westfalica.

Zu den Alteingesessenen gehört Inge Gehrmann mit Körnerkissen aller Art sowie Selbstgestricktem. „Hier ist es immer schön und der Verkauf läuft gut“, erklärt die Vehlagerin. Feinstes Leinen mit Blaudruck bietet in der direkten Nachbarschaft Irene Rohlfing. Die Niedermehnenerin hat zusammen mit Christa Hasenpusch aus Spenge, die kreative Handarbeiten mitgebracht hat, einen Gemeinschaftsstand. „Zusammen macht es einfach mehr Spaß“ sagen sie.

Ebenfalls wieder gekommen ist Ernst Striefler mit seinem Gewürzstand. Mehr als 400 Kräuter und Gewürze, Teesorten und Trockenobst hat er im Angebot. „Hier in dieser Gegend bin ich eigentlich nur einmal im Jahr, auf dem Winterlichen Schlossvergnügen“, erzählt er.

Das Schlossvergnügen lockt nicht nur Besucher aus der Region nach Benkhausen. So haben sich die Landfrauen aus Schleerhausen bei Osnabrück mit dem Bus auf den Weg gemacht. „Wir besuchen jedes Jahr einen Weihnachtsmarkt und haben uns dieses Mal für Benkhausen entschieden, weil er so schön sein soll“, erklären sie.

Dazu gehört auch das vom Geschichtsverein zusammengestellte Programm. Literarisches gab es erstmals im Herrenhaus mit Lesungen. Am Samstagnachmittag las die Mindener Autorin Beate Röttger aus ihren Weihnachtsgeschichten und abends hatte Addi Alexis Schaefer zu einem heiteren und besinnlichen Abend mit Geschichten und Anekdötchen zum Thema „Engel, Punsch und Spekulatius“ eingeladen. Plattdeutschs mit den Isenstedtern Marlies Lindemann und Willi Kökenhoff gab es am Sonntag.

Filmfreunde konnten im Biergarten der Rentei „Die Feuerzangenbowle“ bei einem guten Glas des aromatischen Heißgetränks verfolgen. Für die ordnungsgemäße Zubereitung mit Rotwein, Orangen, Zitronen und Gewürzen sowie hochprozentigem Rum und einem lodernden Zuckerhut sorgte ein 14-köpfiger Freundeskreis aus Paderborn, Schnathorst, Isenstedt, Fabbenstedt und Gestringen,

Für den musikalischen Part waren die Bläser um Lothar Saß zuständig, die an beiden Tagen vor der Treppe zum Herrenhaus die Zuhörer mit adventlichen Weisen unterhielten. Am Samstagabend lauschten zahlreiche Besucher in der Kaffeestube dem Akkordeonorchester Lübbecke. Für einen abschließenden Höhepunkt sorgte die Tanzgruppe „Kadisha“ von Britta Brinkmann. - kf