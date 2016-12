Einbrecher plündern Kiosk

Täter hebeln mir brachialer Gewalt Türen auf

+ © Polizei Die Unbekannten räumten die Verkaufsregale leer. © Polizei

Alt-Espelkamp - Bei einem Einbruch in „Christa‘s Kiosk“ an der B 239 in Alt-Espelkamp haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag größere Mengen an Zigaretten und Süßwaren sowie Batterien und Feuerzeuge erbeutet.

Ersten Feststellungen der Polizei zufolge waren die Einbrecher zunächst in den an der Bremer Straße ansässigen Gebäudekomplex eingedrungen. Hier hebelten sie mit brachialer Gewalt verschiedene Türen auf, darunter auch die Zugangstür zum Kiosk. Letztlich gelang ihnen so der Zugang zu dem Verkaufsraum. Hier plünderten sie die Verkaufsregale.

Die gegen 4.45 Uhr alarmierten Polizisten durchsuchten noch das Gebäude, doch zu diesem Zeitpunkt waren die Diebe bereits verschwunden. Anschließend kümmerten sich Beamte der Kriminalwache um die Spurensicherung. Ob die Kriminellen zum Abtransport ihrer Beute ein Fahrzeug nutzten, steht Angaben der Polizei zufolge nicht fest.

Die Ermittler hoffen, dass Zeugen im Laufe der Nacht im Umfeld des Kiosk verdächtig wirkende Personen oder ein Fahrzeug bemerkt haben. Hinweise werden von den Beamten unter Telefon 05741/2770 entgegengenommen.