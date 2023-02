Zwei Schnellladeparks für E-Autos in Dorfmark und Walsrode geplant

Teilen

In Dorfmark und Walsrode sollen zwei Schnellladeparks für E-Autos gebaut werden. © Enbw/Endre Dulic

EnBW und die Wirtschaftsförderung Deltaland planen in Dorfmark und Walsrode

Walsrode – Das Energieunternehmen EnBW wird im Heidekreis nach seinem Schnellladepark für E-Autos in Bispingen zwei weitere in Dorfmark und Walsrode errichten. Dabei arbeitet die EnBW eng mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Deltaland zusammen. Das kündigten die Partner am Donnerstag im Rahmen eines Pressegesprächs in Walsrode an.

Die EnBW hatte in Walsrode und Dorfmark den Zuschlag für die Errichtung von je einem Schnellladepark erhalten. Das Energieunternehmen hat von den Städten Walsrode und Bad Fallingbostel Grundstücke im A27-Park Walsrode sowie im Industriegebiet Einzinger Straße an der A 7 in Dorfmark erworben. Den Baustart für die Standorte plant das Energieunternehmen für das kommende Jahr.

Die EnBW stattet die beiden modernen Schnellladeparks mit bis zu 40 HPC-Ladepunkten (High-Power Charging) und einem Solardach aus. Bei wachsendem Bedarf kann das Unternehmen die Anzahl der Schnellladepunkte auf insgesamt mehr als 70 erhöhen. Mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt können Autofahrer dort, je nach Konfiguration des Fahrzeugs, innerhalb von 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden.

Wie alle ihre Ladestandorte wird die EnBW auch die beiden neuen mit 100 Prozent Ökostrom betreiben.

In Dorfmark entstehen 24 Schnellladepunkte der höchsten Leistungsklasse. Die EnBW kann die Kapazität des teilüberdachten Standortes bei Bedarf auf insgesamt 48 Schnellladepunkte verdoppeln. Der Ladepark liegt nahe der A 7 und ist damit auch für Reisende gut zu erreichen. Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider: „Der EnBW-Schnellladepark wertet den Service-Standort an der A 7 in Dorfmark noch einmal deutlich auf. Regionale Kunden, besonders aber Durchreisende an Deutschlands wichtigster Nord-Süd-Achse können diesen strategischen Punkt in ihre Routenplanung mit aufnehmen.“

Am Standort in Walsrode werden Autofahrern 12 bis 16 HPC-Ladepunkte zur Verfügung stehen. Hier ist eine Erweiterung auf 26 Schnellladepunkte möglich. Direkt an der A 27, Ausfahrt Walsrode-West, gelegen, profitieren Anwohner und Reisende von der Fernverkehrsanbindung des Standorts. Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring: „Durch den neuen Schnellladepark wird das Infrastrukturangebot am Standort spürbar ausgebaut, wovon die regionale Elektromobilität genauso profitieren wird wie Reisende auf der Achse von und zur niedersächsischen Nordseeküste beziehungsweise von und nach Bremen.“ Gleiches gelte natürlich für die im Gewerbe- und Industriegebiet ansässigen Betriebe sowie deren Mitarbeiter und Besucher.

Daniel Bender, verantwortlicher Projektleiter bei der EnBW: „Gemeinsam mit den Städten Walsrode und Dorfmark/Fallingbostel sowie unserem Partner Wirtschaftsförderung Deltaland verdichten wir unser marktführendes, bundesweites Schnellladenetz mit zwei großen Ladeparks im Norden Deutschlands. Die Standorte liegen optimal zwischen Hannover, Hamburg und Bremen. Autofahrer können auf halber Strecke zwischen den Nordmetropolen eine Rast von der Fahrt bequem mit einem Ladestopp verbinden. Das ist für uns alltags- und reisetaugliche E-Mobilität.“

Große Ladeparks sind Teil der marktführenden Schnellladeinfrastruktur der EnBW. In Niedersachsen betreibt das Unternehmen bereits Schnellladeparks in Bispingen, Lauenau und Hildesheim. Deutschlandweit stellt EnBW Autofahrern bereits 24 überdachte Schnellladeparks mit mindestens acht Ladepunkten zur Verfügung. mü