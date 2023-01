Zum Start ein Mord hinter Klostermauern

Von: Klaus Müller

Äbtissin Dr. Eva Gräfin von Westerholt wünscht sich noch mehr Besucher im Stift. © Müller

Äbtissin Dr. Eva Gräfin von Westerholt wirbt für das Damenstift und sein Kulturprogramm, das mit einem spannenden Krimiabend startet. Thriller-Autor Frederic Hecker aus Hannover wird gemeinsam mit der Frankfurter Richterin Sylvia Hauptmann aus seinen Büchern „Rachekult“ und „Totenblass“ lesen.

Walsrode – Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Walsrodes Äbtissin Dr. Eva Gräfin von Westerholt noch ganz junge Besucher zu Gast im Kloster und unternahm etwas, wovon heute noch ganz Walsrode spricht: Sie lud die Kinder zu einem Taschenlampengang in die Gewölbe des über 1 000 Jahre alten Damenstiftes ein. Das neue Jahr bringt nun auch Angebote für die Erwachsenen.

„Wir sind in den Räumen unterhalb des Altarraumes gewesen“, sagt die 61-Jährige nach der Tour mit Taschenlampe. Und die Kinder waren begeistert, hatten ihren Spaß in einem der ältesten Gotteshäuser in der Region. Wieder einmal hatte die Äbtissin für positives Aufsehen und spürbare Verwunderung in der Stadt gesorgt.

Diese und viele andere Aktionen trugen 2022 ihrem Teil dazu bei, „dass sich viel mehr Menschen für unser Kloster interessierten, dass meine Konventualinnen und ich Menschen im Kloster begrüßen durften, die noch nie hier waren“. Für 2023 kündigt die Äbtissin nun neue überraschende Momente in den altehrwürdigen Räumlichkeiten an. Dabei werden auch die Kinder-Kultur und die Musik nicht zu kurz kommen.

Das Programm startet am Sonnabend, 14. Januar, um 19 Uhr, mit einem spannenden Krimiabend. Thriller-Autor Frederic Hecker aus Hannover wird gemeinsam mit der Frankfurter Richterin Sylvia Hauptmann aus seinen Büchern „Rachekult“ und „Totenblass“ lesen. Der Eintritt zu der Lesung im Remter des Klosters ist frei, es wird aber eine Spende für Kultur im Kloster erbeten. Kartenvorbestellung per E-Mail an info@kloster-walsrode.de.

Eva Gräfin von Westerholt hat viele Wünsche an die Menschheit für das just begonnene Jahr, wirbt für Frieden in der Welt, setzt sich für mehr Frauenrechte ein, in Afghanistan und im Iran, wo die Rechte der Menschen immer noch mit Füßen getreten würden. Die Äbtissin weist aber auch auf die soziale Not hierzulande hin. „Es wäre so gut für alle, wenn sie sich verringern würde.“ Und sie wendet sich gegen die, wie sie sagt, „rechten Kräfte“ in Deutschland.

Intensiv beschäftigt sie sich mit der Kirche. „Wenn Kirche bleiben will, muss sie sich verändern“, steht für sie fest. Daher strebt sie mehr Zusammensein mit der Gesellschaft an, ein Aufeinander zugehen. „Das geht aber nur, wenn wir Kirche interessanter machen, neu gestalten und anbieten.“

Es sind eine Menge großer, auch politischer Wünsche, die Eva von Westerholt in diesem Gespräch nennt. „Die Themen brennen mir auf den Nägeln. Ich wünsche mir gemeinsame Lösungen, auch für die jungen Menschen.“ Der Klimawandel und die Jugend seien ein großes Thema. Man müsse die Forderungen der jungen Leute ernst nehmen. „Ich habe Verständnis für Aktionen. Auch wenn sie manchmal über das Ziel hinausgehen.“

„Das Kloster Walsrode ist ein wunderbarer, aber auch christlicher Ort.“

Im Mai wird es „Zuwachs“ bei den Konventualinnen geben. „Weitere ernsthafte Gespräche mit Interessentinnen laufen. Wir werden registriert“, freut sich Eva von Westerholt. Viele Menschen interessieren sich für diese Kulturstätte und christlichen Ort.

Sie wünscht sich für das Kloster, dass die Menschen, die hier in der Region zu Hause sind, auch im neuen Jahr ins Damenstift kommen. Gemeinsam mit den Konventualinnen möchte sie ein reichhaltiges Programm umsetzen. „Wir freuen uns über jeden Gast mehr in unserem offenen Haus.“ Es sei eben ein wunderbarer, aber auch christlicher Ort. „Es liegt an uns allen, dass er funktioniert. Es ist ein ,Frauenort’ in seiner langen Geschichte geblieben, mit allen seinen Feinheiten und tröstlichen Momenten.“

Die Äbtissin kündigt für das laufende Jahr Veränderungen im Klosterbereich an, auch baulich. Der Präsident der Klosterkammer wird ein anderer werden, der Klosterdirektor ebenfalls. Und auch im Ministerium gebe es eine andere Ansprechpartnerin. Es wird spannend in diesem Jahr, nicht nur am Krimi-Abend am 14. Januar.

„Wir wollen die Vielfalt des Klosters aufrechterhalten, Kinder, Jugendliche und Erwachsene ansprechen“, betont die Äbtissin. „Wir beginnen im Januar mit“ – wie sie sagt – „Mord und Totschlag im Kloster.“ Mal sehen, was sonst noch Spannendes hinter den alten Steinmauern am Klostersee passiert.