Zum Auftakt liest Jan Phillip Reemtsma

Das Gropius Quartett gibt Konzerte am 26. August in der Ahldener Kirche und am 27. August in der Festhalle in Benefeld. © Randazza

Das Kammer-Musikfestival in Ahlden-Walsrode kündigt sich an. Drei Highligts gibt es am 28. August. Beginn ist aber schon am 24. August.

Walsrode – Kirchen-Kloster- und Schlosstore in Ahlden und Walsrode öffnen sich erstmals für ein Kammermusikfestival der besonderen Art. Vom 24. bis zum 28. August feiert das Kammermusikfest Ahlden-Walsrode einer Mitteilung zufolge seine Premiere. Der Kulturverein TriBuehne verbindet Musik, Architektur und Landschaft zu einem stimmungsvollen Dreiklang. Das kleine, aber feine Festival mit klassischer Musik steht unter dem Motto: „Aller fließt. Leine los. Zeit für Musik!“

Am 24. August um 16.30 Uhr hält das Ferienprogramm der Stadt Walsrode einen besonderen Leckerbissen für Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren bereit: „Für eine tierisch gute Welt“ ist der Titel einer musikalischen Mitmachgeschichte, in deren Mittelpunkt die Riesenschildkröte Valentina Testudinata steht. Sie will die Kinder als Tierfreunde für eine gute Zukunft gewinnen. Der besondere Clou, das Publikum kann musikalisch selbst während der Aufführung aktiv werden, durch Singen, Summen, Klatschen und Pfeifen. Der Eintritt in die Festhalle der Freien Waldorfschule Benefeld ist frei.

Ein literarisch-musikalisches Highlight für Arno-Schmidt-Begeisterte ist die Lesung mit Jazzmusik. Der Mäzen, Publizist und Gründer des Hamburger Instituts für Sozialwissenschaft und der Arno Schmidt Stiftung Bargfeld, Prof. Dr. Jan Philipp Reemtsma, wird zusammen mit dem Schriftsteller Bernd Rauschenbach aus dem Briefwechsel von Arno Schmidt und dem Dichter Peter Rühmkorf am 25. August um 19 Uhr im Gemeindesaal der Kirchengemeinde Ahlden lesen.

Ergänzt wird die Lesung durch Kammerjazz. Es spielt das Duo Flute ‘n Bass – mehrfache Jazzpreisträgerin Stephanie Wagner und der Bassist Norbert Dömling, einer der gefragtesten Bassisten der internationalen Jazz-Szene.

Das „Ensemble in Residence“ ist das Gropius Quartett, welches bei zwei Konzerten, am 26. August in der Ahldener Kirche und am 27. August in der Festhalle der Freien Waldorfschule Benefeld sowie bei öffentlichen Proben im Kloster Walsrode zu erleben ist. Die Probenzeiten finden Interessierte auf der Homepage von TriBuehne oder als Aushang an der Klosterpforte.

Musikalischer Empfang mit dem German Hornsound im Schloss Ahlden

Der 28. August wartet gleich mit drei musikalischen Highlights auf. Um 11.30 Uhr darf sich das Publikum auf eine Matinee mit Peter Hoerr und Alexia und Friedemann Eichhorn in der Klosterkapelle des Klosters Walsrode freuen. Um 15 Uhr folgt ein musikalischer Empfang mit dem German Hornsound im Schloss Ahlden. Das Abschluss-Konzert mit dem Phaeton Piano Trio ist um 19 Uhr in der Stadtkirche Walsrode.

Das Fest findet in Walsrode und im Aller-Leine-Tal unter der künstlerischen Leitung von Dr. Burkhard Egdorf und Prof. Dr. Friedemann Eichhorn statt.

Tickets

für die Veranstaltungen und nähere Infos sind auf www.kultur-tribuehne.de/kammermusikfest und bei TriBuehne unter 01522/9462061 erhältlich.