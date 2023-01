Bei Abriss droht Dürre an der Aller bei Hademstorf

Teilen

Sebastian Zinke mit Lars Klingbeil (v. l.) im Gespräch vor Ort in Hademstorf. © Büro Zinke

Zukunfts- oder Dürreregion? Energie soll aus Wasserkraft gewonnen werden. Doch dem Wehr bei Hademstorf droht der Abriss.....

Hademstorf – Standort für moderne Technik zur Energiegewinnung oder Gefahr der Absenkung des Grundwasserspiegels und Austrocknung der Region? Zwischen diesem beiden Möglichkeiten kann sich die Zukunft an der Aller abspielen. Zur Klärung trafen sich der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil (SPD), die Bürgermeisterin der Gemeinde Hademstorf, Ulrike Wiechmann-Wrede, der Arbeitsgruppenleiter für Regenerative Energien vom Institut für Statik und Dynamik der TU Braunschweig, Christian Seidel sowie der Fachexperte für Grundwasserströmung und Hochwasserberechnungen der TU-Braunschweig, Dr. Lars Ostermann, auf Einladung des Landtagsabgeordneten Sebastian Zinke (SPD) am Nadelwehr in Hademstorf.

Lars Klingbeil informiert sich in Hademstorf

Schon einige Zeit, so informiert das Büro von Zinke in einer Pressemitteilung, strebt die TU Braunschweig an, neue Technologien aus altbewährten Techniken zur Energiegewinnung aus Wasserkraft zu optimieren. Ergebnis ist hierbei die Stahl-Hochleistungswasserradtechnologie, mit der auch bei geringen Fallhöhen mittlere und große Durchflussmengen für die Stromerzeugung genutzt werden können. Entlang der Aller fanden die Wissenschaftler zwei vielversprechende Standorte für die Erprobung der neuen Technologie im technischen Großmaßstab. So gibt es einen ersten Standort in Bannetze, Landkreis Celle, wo der Funktionsnachweis in einer Forschungswasserkraftanlage erbracht werden soll, sowie das Wehr in Hademstorf. Hier ist für die Optimierung und Weiterentwicklung der Technologie eine Pilot- und Demonstrationsanlage angedacht.

Wehr in Hademstorf mit Potenzial von 5,6 Millionen Kilowattstunden

Nach den bisherigen Berechnungen haben beide Standorte das Potenzial, 5,6 Millionen Kilowattstunden grundlastfähigen Strom aus der Kraft des Wassers zu erzeugen, ausreichend um 11 .000 Personen zu versorgen, berichtet Christian Seidel von der TU-Braunschweig, der das Gesamtprojekt leitet.

Bereits 2009 startete laut Seidel die Projektierung und entwickelte sich trotz widriger Umstände bei der Beantragung von Förderungsmitteln des Bundes, zu einem anerkannten Projekt. Auch durch den Einsatz des Abgeordneten Zinke, der sich für das Projekt im Umweltministerium stark gemacht hatte, konnte der damalige Umweltminister Olaf Lies von der Relevanz dieses Projektes überzeugt werden.

„Technologien müssen entwickelt, aber auch allgemein akzeptiert werden. Beides scheint hier der Fall zu sein. Insbesondere heute müssen Technologien zur nachhaltigen Energiegewinnung gefördert und unterstützt werden. Besonders, wenn es auf allen Ebenen, wie in diesem Falle, auch bei den Umwelt- und Naturschutzverbänden entsprechende Rückendeckung gibt. Die Umsetzung einer innovativen Technologie ,made in Niedersachsen’ hätte Vorbildcharakter für das ganze Land“, so Zinke.

Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil zeigte sich beeindruckt vom Projekt: „Wasser ist ein wichtiger Energieträger für die Zukunft. Gerade in diesen Zeiten müssen wir alles daran setzen, zukunftsfähige Technologien in unserer Region voranzutreiben. Zusammen mit allen Beteiligten möchte ich unsere Heimat zur Zukunftsregion machen.“

Das Wehr in Hademstorf soll abgerissen und durch einen Raugerinne-Beckenpass ersetzt werden

Trotz der Bemühungen und der positiven Resonanz, schweben über der Umsetzung Bestrebungen des Wasser- und Schifffahrtsamtes wie ein Damokles-Schwert. Das Wehr in Hademstorf soll abgerissen und durch einen Raugerinne-Beckenpass ersetzt und der Wasserspiegel zwischen Hademstorf und Marklendorf großflächig abgesenkt werden. „Das Wasserrad-Projekt wäre damit vom Tisch“, zeigt sich Zinke beunruhigt: „Trotz aller Bemühungen wird durch die Bundesbehörde der Rückbau des Wehrs forciert, was auch für die Region noch nicht abschätzbare Auswirkungen haben könnte.“

Christian Seidel und Dr. Ostermann zufolge werden als Folge des Umbaus die Wasserstände deutlich mehr abfallen, als es die Daten der Bundesbehörde suggerierten. Dies könne zu fallenden Grundwasserspiegeln und zur Entwässerung der Flächen im Aller-Leine-Tal führen. Eine Möglichkeit zur Rückhaltung des Wassers in der Fläche und eine Steuerung und Kontrolle der Wasserstände und des Grundwasserspiegels sei nicht mehr vorhanden. Bürgermeisterin Ulrike Wiechmann-Wrede sieht das mit Sorge. Staustufen seien relevant, bei Stark-regenereignissen böten sie die Möglichkeit zur Regulierung, in Trockenphasen dienen sie zur Wasserhaltung, bestätigten die Wissenschaftler der TU-Braunschweig.

Im Sommer 6500 tote Fische nach Austrocknung von Teilen der Wietze bei Celle

Im Sommer 2022 habe es bereits eine Austrocknung von Teilen der Wietze im Landkreis Celle mit über 6 500 toten Fischen gegeben. Dem hätte mit entsprechenden Staumöglichkeiten vorgebeugt werden können. Allerdings würden in Niedersachsen seit 20 Jahren Wehranlagen und Querbauwerke massiv zurückgebaut, was zu sinkenden Grundwasserspiegeln und in Niedrigwasser- und Dürrephasen zur Austrocknung der Gewässer führe, gibt Christian Seidel zu bedenken. Auch in Osterloh oberhalb von Celle habe der Wehrabriss und Umbau in ein Raugerinne-Beckenpass dafür gesorgt, dass die Aller für den Bootsverkehr auf Grund zu geringer Wasserstände gesperrt wurde.

„Die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren zu den Umbaumaßnahmen der Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung liegen bereits aus, Einlassungen hierzu sind nur bis Ende Januar möglich“, moniert Ulrike Wiechmann-Wrede, „das bietet angesichts der Komplexität der Planungen kaum Zeit, um adäquate Einwände vorzubringen. Das Zeitfenster ist erdenklich schlecht gewählt“. Auch Zinke sah den Zeitdruck.

Klingbeil will mit Verkehrsminister Wissing sprechen

Lars Klingbeil wandte sich umgehend an den zuständigen Bundes-Verkehrsminister Volker Wissing, um einen Aufschub zu erwirken. Zinke will sich an den neuen Umweltminister Christian Meyer wenden.