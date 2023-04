Special Olympics: Walsroder Fackel ist in Montenegro

Freundschaftlicher Besuch in Montenegro: Timo Albeshausen (2. von links.) übergab die Walsroder Fackel in Podgorica. © privat

Für die Zeit, in der Walsrode Host Town für die Special Olympics ist, sind ein Lauf und eine Beachparty geplant.

Walsrode – Es ist die weltweit größte Sportveranstaltung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung: Vom 17. bis 25. Juni dieses Jahres finden die Special Olympics in Berlin statt. Kurz vor Beginn der Spiele wird Walsrode als eine von insgesamt 216 offiziellen Host Towns vom 12. bis zum 15. Juni die Nationalmannschaft Montenegros willkommen heißen.

Das Organisationsteam rund um das Netzwerk „Inklusion hoch 3“ mit Susann Joachim und Holger Stolz von der Lebenshilfe Walsrode, Karin Rabe und Roger Walter von Venito Heidekreis, Luisa Haller und Marcus Bleßmann vom Heide Werk sowie Daniela Clausing und Wiebke Kultscher von der Stadt Walsrode hat sich in diesem Zusammenhang ein vielfältiges Programm ausgedacht.

Teil dieses Programms, so die Idee der Organisatoren, soll auch eine Art olympischer Fackellauf sein. Marcel Borchert und Timo Albeshausen, die bereits den Fackellauf anlässlich der Fusion von Walsrode und Bomlitz organisiert haben, sind auch diesmal federführend bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Events.

Der Lauf wird am Dienstag, 13. Juni, ab 19.30 Uhr, in Verbindung mit einer Beachparty im Düshorner Strandbad stattfinden, die ebenfalls Teil des offiziellen Programms sein wird. Es wird sich dabei um keinen Wettkampf, sondern um einen gemeinsamen Lauf handeln. „Für alle, die Spaß an Bewegung haben“, schreibt die Stadt Walsrode in einer Pressemitteilung. Mitglieder des montenegrinischen Teams werden an dem Fackellauf ebenfalls teilnehmen. Die Strecke wird circa sieben Kilometer lang sein. Interessierte können sich unter folgender E-Mail-Adresse beim Organisationsteam für den Lauf anmelden: hosttown@walsrode.de.

Alle Walsroder dürfen mitlaufen

Es soll im Juni in Walsrode aber nicht nur einen entsprechenden Lauf, an dem alle interessierten Walsroder teilnehmen können, geben. Vielmehr hat das Organisationsteam noch einen anderen Gedanken entwickelt. Die Fackel der Stadt Walsrode, die den olympischen Gedanken symbolisiert, wird mit dem montenegrinischen Team von Montenegro quer durch Europa, über Walsrode bis Berlin auf Reisen gehen.

Zur offiziellen Übergabe der Fackel und zur Vorbereitung des Events war Timo Albeshausen kürzlich beim montenegrinischen Team zu Gast. Stellvertretend übergab er in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, die Walsroder Fackel an Ivan Radovic, den Nationalen Direktor des montenegrinischen Special Olympic Programms, an Nina Bracanovic Milovic, Leiterin des Jugendprogramms der Special Olympics in Montenegro, sowie an einen der Teilnehmer, an Predrag Radovic.

Der 24-jährige Sportler wird sein Land auf der 100-Meter-Distanz vertreten und bereitet sich aktuell intensiv auf die Special Olympics vor. Er nahm die Fackel stellvertretend für alle Athleten seines Teams entgegen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an die Adresse hosttown@walsrode.de.